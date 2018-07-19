От «Хокинга» до «Гамлета»: 7 фильмов с Камбербэтчем, которые лучше «Стрэнджа»

Дракон. Детектив. Доктор. И это далеко не полный список самых известных образов нашего сегодня именинника — Бенедикта Камбербэтча . Представляешь, ему уже 42 года.

Так как по своей популярности и участию в кассовых фильмах и сериалах этот британский актер не уступает многим жителям «голливудских холмов», то в сотый раз говорить о «Шерлоке», «Докторе Стрэндже» и «Стар Треке» мы не будем.

Лучше давай воспользуемся поводом и посмотрим вечером одну из других его работ — не таких топовых, но не менее стоящих.

1. «Хокинг» (2004) Жанр: драма, биография

Кадр из фильма «Хокинг»

Первый фильм в нашем списке — по совместительству еще и первая экранизация биографии всемирно известного астрофизика Стивена Хокинга , которого сыграл 28-летний Бенедикт.

Эта лента, снятая BBC, не так популярна, как вышедшая через десять лет «Вселенная Стивена Хокинга» с Эдди Редмэйном , но это совсем не значит, что она хуже. Так, за эту роль Бенедикт Камбербэтч получил «Золотую нимфу» в номинации «Лучший актер» во время фестиваля в Монте-Карло.

2. «Удивительная легкость» (2006) Жанр: драма, исторический

Кадр из фильма «Удивительная легкость»

Действие фильма переносит нас на два века назад, когда молодой английский парламентарий Уильям Уилберфорс поставил перед собой неслыханную по тем временам цель — покончить с работорговлей.

Главную роль в этой картине исполнил Йоан Гриффит , а Бенедикт сыграл его друга — амбициозного и консервативного политика, прототип которого до сих пор остается самым молодым премьер-министром Великобритании за всю историю.

3. «Стюарт: Прошлая жизнь» (2007) Жанр: драма, фильм-биография

Кадр из фильма «Стюарт: Прошлая жизнь»

Цитируя Камбербэтча: «Это такая удивительно богатая, но исковерканная, трудная, хрупкая жизнь». Так он описал историю главного героя — Стюарта Шортера — активиста, выступавшего за права людей, которые, как и он, жили на улице.

Потрясающий дуэт Камбербэтча и Тома Харди , злободневная тема и хороший посыл о том, что никогда не стоит судить человека по первому взгляду. Да и по второму, наверное, тоже.

4. «Неотделимые» (2007) Жанр: короткометражный фильм, драма, мелодрама

Афиша фильма «Неотделимые»

В тот же год Бенедикт снялся еще в одном любопытном фильме и сыграл он в нем сразу две роли — близнецов. Джо — примерный семьянин и уважаемый человек, а вот Чарли, наоборот, азартен, неудачлив и погряз в долгах.

Но Джо поставили страшный диагноз, и он просит брата занять его место в жизни. Как будет развиваться и чем закончится эта история, ты сможешь узнать всего за 12 минут, так как это короткометражка.

5. «Еще одна из рода Болейн» (2008) Жанр: историческая драма

Кадр из фильма «Еще одна из рода Болейн»

Да и реальную историю, которая легла в основу экранизации, нельзя назвать банальной и скучной — две сестры-аристократки борются друг с другом за любовь короля Генриха VIII. Кто победит — блондинка или брюнетка, и какая женщина стоит того, чтобы пойти на конфликт государства с могущественной церковью? Ответы ждут тебя в этом фильме.

Видео: «Киноклипы Хранилище» youtube.com 6. «Игра в имитацию» (2014) Жанр: триллер, военный, биография

Кадр из фильма «Игра в имитацию»

Спустя ровно десять лет после «Хокинга», Камбербэтч вновь сыграл ученого. Но на этот раз его персонажу предстоит столкнуться не со страшным заболеванием, а с фашистами (вернее, с их машиной), а затем и с осуждением общества.

«Игра в имитацию» рассказывает о математике Алане Тьюринге — том самом, который придумал тест для того, чтобы отличить искусственный интеллект от человека. И хотя эту ленту называют в числе самых лучших работ Бенедикта, мы все же решили включить ее в этот список, на случай если ты ее пропустил.

7. «Гамлет: Камбербэтч» (2015) Жанр: театральный спектакль

Кадр из трансляции спектакля «Гамлет: Камбербэтч»

На дворе XXI век, а это значит, что теперь мы можем не только играть в игры с помощью дополненной реальности, но и посещать главные театры мира, не выходя из дома.

Или отправившись в местный кинотеатр. Так, в 2015-м по всему миру в прямом эфире транслировалась постановка одного из самых известных шедевров — «Гамлета», который шел на сцене лондонского театра «Барбикан». Посмотреть прямую трансляцию, увы, уже не получится, но взглянуть на принца датского в исполнении Камбербэтча, ты можешь и в оригинале, и с субтитрами, и просто на русском — как тебе больше нравится.

Видео: «Киноклипы Хранилище», youtube.com