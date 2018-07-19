Аферисты, сектанты и великий фотограф

Аферисты, сектанты и один великий фотограф: что смотреть в кино в выходные

Сегодня в прокат выходит «Паранормальное» — жуткий фильм об очень странных делах в одной секте, снятый Джастином Бенсоном Аароном Мурхедом , и драма об андроиде, безответно влюбленном в исследовательницу искусственного разума Зои. А в «Звезде» в это воскресенье можно посмотреть документальную картину Вима Вендерса «Соль Земли» о легендарном Себастьяне Сальгадо.

«Соль Земли», Франция, режиссер Вим Вендерс (2014)

Документальная лента Вима Вендерса, получившая сразу три награды Каннского кинофестиваля и еще несколько премий и номинаций, рассказывает об одном из самых известных фотографов в мире — великом натуралисте Себастьяне Сальгадо.

Сменив в 1970-е годы работу экономиста на фотоаппарат и штатив, он успел поработать в самых отдаленных уголках планеты. Снимал последствия геноцида в Руанде, горящие нефтяные скважины в Кувейте, тяжелую работу на бразильских золотых рудниках. А после увлекся съемкой дикой природы. Сегодня Сальгадо и его семья работают на родине фотографа в созданном им Институте Земли, где собраны вымирающие виды растений и животных, пытаясь залечить раны, нанесенные Земле человечеством.

Вендерс неспешно рассказывает обо всех этапах работы Сальгадо и жизни его семьи, общаясь с самим фотографом, его женой и сыном Джулиано, который выступил одним из продюсеров картины. А гипнотические съемки, сделанные в Институте Земли и в творческих командировках Сальгадо, могут соперничать со снимками мастера.

Увидеть фильм можно в кинотеатре «Звезда» 22 июля в 18:00.

«Клуб миллиардеров», США, режиссер Джеймс Кокс (2018)

Лос-Анджелес, начало 1980-х. Молодые негодяи Джо Хант (Энсел Эльгорт) и Дин Карни ( Тэрон Эджертон ) разрабатывают план обогащения и создают клуб миллиардеров. Сначала все идет как по маслу: красивая жизнь, дорогие машины, беззаботность. Но впереди расплата: Джо скоро останется один на один с кучей долгов и с убийством на совести.

Вряд ли режиссер Джеймс Кокс, берясь за экранизацию резонансной криминальной истории, случившейся в Америке, думал, что о его фильме заговорят прежде всего как о последнем появлении на экране Кевина Спейси . Актер успел сняться в одной из главных ролей в «Клубе миллиардеров» до событий осени прошлого года, после которых в Голливуде отказались от сотрудничества с ним. В отличие от Ридли Скотта , переснявшего все сцены с участием Спейси в своем недавнем фильме «Все деньги мира», Кокс оставил все на своих местах.

«Это чертово сердце», Германия, режиссер Марк Ротемунд (2018)

Немецкий актер тунисского происхождения Элиас ЭмБарек играет молодого прожигателя жизни Ленни, единственное увлечение которого бесконечные вечеринки. Когда пьяный отпрыск состоятельного семейства на своем кабриолете проламывает стену дома и паркуется в бассейне, у его отца кончается терпение. Он делает Ленни сиделкой одного из пациентов своей клиники, пятнадцатилетнем Дэвиде (Филип Шварц) с врожденным пороком сердца. Более непохожих людей сложно себе представить, но они становятся очень нужны друг другу.

Сюжет заставляет вспомнить о нашумевшей французской комедии «1+1», в которой бывший преступник заботится о физически беспомощном миллионере. Здесь все наоборот: больной мальчик из простой семьи попадает под крыло к богатому тусовщику. Но, как и в душещипательной комедии Оливье Накаша и Эрика Толедано , каждый из героев заставляет другого посмотреть на жизнь по-новому.

«Паранормальное», США, режиссеры Джастин Бенсон и Аарон Мурхед (2018)

В российский прокат выходит «Паранормальное» — фильм, который некоторые западные критики уже успели окрестить главным хоррором этого года. Недавно это звание носила «Реинкарнация». Теперь можно проверить, что страшнее.

Братья Джастин и Аарон были еще детьми, когда сбежали из секты, узнав о намерениях остальных членов совершить групповое самоубийство. Через 10 лет они получают от членов культа видеозапись, на которой те заявляют, что собираются вознестись. Братья решают съездить к сектантам, ведь когда-то они были одной семьей. А приехав, выясняют, что никакое послание им не отправляли, да и вообще здесь творится какая-то чертовщина: люди не стареют, происходит что-то необъяснимое с ужасными ловушками.

К франшизе «Паранормальное явление» этот фильм не имеет никакого отношения, название «Паранормальное» придумано специально для российского проката. В оригинале фильм называется The Endless, что дословно переводится как «Бесконечное». Режиссеры Аарон Мурхед и Джастин Бенсон уже не первый раз работают вместе. В их совместной копилке ужасов — «Весна», «Ломка», «З/Л/О: новый вирус». В «Паранормальном» Джастин Бенсон выступил также как продюсер, сценарист и исполнитель одной из главных ролей.

«Зои», США, режиссер Дрейк Доримус (2018)

Дрейк Доримус снова взялся за исследование людей и их отношений в будущем. В «Равных» он создал мир, избавленный от страха и любви. В «Зои» любовь есть, но она систематизирована и предсказана.