Гиллиам проиграл еще один суд о правах на фильм о Дон Кихоте

Режиссер Терри Гиллиам и испанская продюсерская компания Tornasol Films проиграли суд в Мадриде, где рассматривалось дело о правах на фильм «Человек, который убил Дон Кихота».

Решение было принято в пользу бывшего продюсера фильма — португальца Паоло Бранко, сообщает The Hollywood Reporter

Суд сослался на предыдущие разбирательства, проходившие в Англии и Франции, и подтвердил действительность контракта, который Tornasol Films и компания Бранко Alfama Filmes, а также Leopardo Filmes подписали в мае 2016 года. Установлено, что Бранко не нарушал своих обязательств.

Бранко утверждает, что условия контракта нарушил Гиллиам. Конфликт между сторонами разгорелся, когда Бранко прекратил выплаты Гиллиаму, а Гиллиам нашел другого продюсера.

По результатам суда, Alfama Films была признана единственным обладателем права на использование фильма, а также на 60% дохода от мирового проката.

Мировая премьера «Человека, который убил Дон Кихота», состоялась 18 мая 2018 года на 71-ом Каннском международном кинофестивале — это был фильм закрытия киносмотра. Бранко пытался помешать показу, однако безуспешно.