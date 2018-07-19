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Гиллиам проиграл еще один суд о правах на фильм о Дон Кихоте
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Гиллиам проиграл еще один суд о правах на фильм о Дон Кихоте 

Газета.Ru 19 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Режиссер Терри Гиллиам и испанская продюсерская компания Tornasol Films проиграли суд в Мадриде, где рассматривалось дело о правах на фильм «Человек, который убил Дон Кихота».
Решение было принято в пользу бывшего продюсера фильма — португальца Паоло Бранко, сообщает The Hollywood Reporter.
Суд сослался на предыдущие разбирательства, проходившие в Англии и Франции, и подтвердил действительность контракта, который Tornasol Films и компания Бранко Alfama Filmes, а также Leopardo Filmes подписали в мае 2016 года. Установлено, что Бранко не нарушал своих обязательств.
Бранко утверждает, что условия контракта нарушил Гиллиам. Конфликт между сторонами разгорелся, когда Бранко прекратил выплаты Гиллиаму, а Гиллиам нашел другого продюсера.
По результатам суда, Alfama Films была признана единственным обладателем права на использование фильма, а также на 60% дохода от мирового проката.
Мировая премьера «Человека, который убил Дон Кихота», состоялась 18 мая 2018 года на 71-ом Каннском международном кинофестивале — это был фильм закрытия киносмотра. Бранко пытался помешать показу, однако безуспешно.
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