Тимоти Шаламе сыграет в новой «Дюне» Дени Вильнева

Тимоти Шаламе сейчас буквально нарасхват. Молодой актер, получивший мировое признание после картины «Зови меня своим именем», теперь снимается у именитых режиссеров — таких, как Вуди Аллен Дени Вильнев . Стало известно, что Шаламе получил главную роль в новой экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна», режиссером которой стал Дени Вильнев.

Тимоти перевоплотится в Пола Атрейдеса, которого в фильме «Дюна» (1984) Дэвида Линча играл Кайл МакЛоклен . Сюжет картины разворачивается в далеком будущем на планете под названием Арракис, более известной как Дюна. На ней идет борьба за власть между двумя домами: Атрейдесов и Харконненов, а главным ресурсом для выживания является таинственное вещество — «пряность».

Роман Герберта по сей день является культовым, в 1965 он получил за него несколько престижных научно-фантастических премий и привлек к сюжету большой интерес режиссеров со всего мира.

Источник

попкорнnews