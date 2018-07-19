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Звезда «Игры престолов» раскрыла секрет финала сериала
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Звезда «Игры престолов» раскрыла секрет финала сериала 

Пятый канал 19 июля 2018
Фото: Пятый канал
Британская актриса, исполняющая роль Маргери Тирелл в популярном сериале «Игра престолов», рассказала, что знает, чем закончится культовая эпопея, однако раскрыть подробности окончания истории она не может.
— Я знаю, где находится точка B, однако не могу сказать, как они до нее добираются, — цитирует актрису The Hollywood Reporter.
Ожидается, что финал саги, выпускаемый каналом НВО, будет состоять из шести эпизодов. Съемки заключительной части уже завершились. Но премьера состоится не раньше 2019 года. Режиссерами новых серий выступят авторы, уже работавшие над шоу. На данный момент на счету проекта, который стал одним из популярных в истории, уже 38 премий «Эмми».
Ранее звезда «Игры престолов» рассказала о значении секса в кино.
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