Какой купальник выбрать: 7 пляжных образов из фильмов

Пока одни девушки хвастаются загаром и постят фотографии из морей и бассейнов, другие все еще выбирают купальник — и я в их числе. Ассортимент пляжной одежды в магазинах чудовищно большой, а кое-где уже начинаются распродажи. Предлагаю прекратить беспорядочно копаться в лайкровом изобилии и вдохновиться образами из культовых фильмов. Где найти купальник для каждого из них, тоже расскажу.

«Королева Голливуда» Элизабет Тейлор в этом фильме играет девушку Кэтрин, которой мать хочет сделать лоботомию, чтобы она не рассказала ужасную правду о смерти своего двоюродного брата. Психологическая драма была номинирована на три «Оскара», в том числе за актерскую игру Тейлор. Один из самых ярких образов в картине — Кэтрин, сидящая на пляже у воды в белоснежном купальнике. Именно его помещали на все афиши фильма. Выглядит одновременно сексуально и нежно.

Что купить: белый купальник с вырезами, H&M, 1999р.

Этот образ в представлении не нуждается, ведь именно он сделал Памелу Андерсон секс-символом. Сериал «Спасатели Малибу» занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое шоу в истории. Оно и не удивительно: в нем есть красотки в огненных купальниках и накаченные белозубые парни, готовые в любой момент сделать искусственное дыхание всем, кому это необходимо. Если немного комплексуешь, что твои формы не так примечательны, как у Памелы, вспомни, что ей уже не 25 лет, как в сериале, а за 50. Так что ее красота уже вряд ли спасет этот мир, но зато по-прежнему вдохновляет нас на покупку яркого сексуального купальника.

Что купить: красный слитный купальник с чашечками, ASOS, 1390р.

Этот фантастический боевик стал одной из самых успешных адаптаций компьютерных игр и установил рекорд по сборам для фильмов с главными женскими персонажами. Новую Лару Крофт 2018 года в исполнении Алисии Викандер фанаты игры встретили с негодованием. Ее посчитали недостаточно сексуальной. На деле проблема вовсе не в актрисе — игровая и киноиндустрии решили отказаться от эротичного образа женщины в угоду равноправию. Образ Лары Крофт простой, удобный и подойдет практически всем. Не забудь про фирменную косичку-колосок и суровый взгляд.

Что купить: черный лиф бикини, H&M, 1099р.

Черные плавки бикини, H&M, 899р.

4. Людивин Санье в фильме «Бассейн» (Swimming Pool, 2003)

В этом психологическом триллере две героини, два купальника и много красивых кадров у бассейна. Людивин Санье здесь загорает, плавает и каждую ночь проводит с новым мужчиной. Хотя, может, все это только плод воображения главной героини — писательницы Сары Мортон. Меня образ Людивин вдохновил на полосатый купальник бикини. Ну и красиво полежать у бассейна тоже захотелось.

Что купить: купальник бикини в полоску, ASOS, 5690р.

В продолжении фильма «Ангелы Чарли» 2002 года появляется бывший Ангел Медисон Ли, она же Деми Мур. Там есть шикарная сцена на пляже, когда Мур идет по песку с доской для серфинга под мышкой в крохотном черном бикини из кроше. Одежда, выполненная в этой ажурной технике, кажется, никогда не выйдет из моды. Сложно придумать что-то более женственное.

Что купить: трусики от бикини из кроше, Mango, 1699р.

Бюстгальтер из кроше, Mango, 1999р.

За еще один белый романтичный купальник в моей подборке можно поблагодарить Киру Найтли и фильм «Искупление». Его номинировали на «Оскар» и BAFTA за лучшие костюмы. Это не только очень драматичная, но и безупречно красивая картина. В сцене с купальником Кира предстает в смешной шапочке для плавания, но делает это с таким невозмутимым и грациозным видом, что выглядит совсем не комично.

Что купить: белый слитный купальник из кроше, ASOS, 1245р.

В этом эротическом детективном триллере две сексапильные студентки колледжа обвиняют преподавателя в изнасиловании. Здесь много откровенных сцен: групповой секс, страстный поцелуй двух девушек в бассейне. Пляжных образов в фильме несколько. Я выбрала Келли в голубом купальнике с открытой спиной.

Что купить: слитный купальник с открытой спиной, ASOS, 4390р.