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В библиотеке №106 вспомнили «гражданку Никанорову»
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В библиотеке №106 вспомнили «гражданку Никанорову» 

Управа Рязанского района 19 июля 2018
Посетители киноклуба в библиотеке №106 Рязанского района вспомнили яркую актрису Наталью Гунадреву и созданный ею образ «гражданки Никаноровой», любимый несколькими поколениями зрителей.
— Яркая, резкая, эмоциональная красавица Катя Никанорова в вечном крестовом походе за настоящей любовью … Так или иначе, но благодаря начинающему тогда режиссёру Леониду Марягину (1978 г. выпуска ленты) зритель имеет возможность сейчас насладиться прекрасным дуэтом Брондуков-Гундарева, — отметили в администрации учреждения культуры.
Участники киноклуба вспомнили самые драматичные и эмоциональные моменты фильма. (ск)
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