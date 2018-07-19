В библиотеке №106 вспомнили «гражданку Никанорову»

Посетители киноклуба в библиотеке №106 Рязанского района вспомнили яркую актрису Наталью Гунадреву и созданный ею образ «гражданки Никаноровой», любимый несколькими поколениями зрителей.

— Яркая, резкая, эмоциональная красавица Катя Никанорова в вечном крестовом походе за настоящей любовью … Так или иначе, но благодаря начинающему тогда режиссёру Леониду Марягину (1978 г. выпуска ленты) зритель имеет возможность сейчас насладиться прекрасным дуэтом Брондуков-Гундарева, — отметили в администрации учреждения культуры.

Участники киноклуба вспомнили самые драматичные и эмоциональные моменты фильма. (ск)