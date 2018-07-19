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Тина Канделаки снимется в документальном фильме о Грозном
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Тина Канделаки снимется в документальном фильме о Грозном 

АиФ Ставрополье 19 июля 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Тина Канделаки снимется в документальном фильме в честь 200-летия Грозного, сообщает ЧГТРК «Грозный».
Телезвезда рассказала о будущих съёмках в прямом эфире своего блога в Instagram.
«Я расскажу про подвиг грозненских пожарных в Великой Отечественной войне. Также поведаю про историческую достопримечательность Грозного — «Барский дом», — поделилась Тина Канделаки.
200-летие Грозного отметят 5 октября. На праздник планируют приехать многие официальные лица, в том числе, президент Палестины. Сейчас город готовят к празднованию юбилея: благоустраивают общественные места и ремонтируют дороги.
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