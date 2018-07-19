Тина Канделаки снимется в документальном фильме о Грозном

Тина Канделаки снимется в документальном фильме в честь 200-летия Грозного, сообщает ЧГТРК «Грозный».

Телезвезда рассказала о будущих съёмках в прямом эфире своего блога в Instagram.

«Я расскажу про подвиг грозненских пожарных в Великой Отечественной войне. Также поведаю про историческую достопримечательность Грозного — «Барский дом», — поделилась Тина Канделаки.

200-летие Грозного отметят 5 октября. На праздник планируют приехать многие официальные лица, в том числе, президент Палестины. Сейчас город готовят к празднованию юбилея: благоустраивают общественные места и ремонтируют дороги.