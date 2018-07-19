Студия «Ленфильм» впервые представит свою картину на Пхеньянском кинофестивале в КНДР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Созданная на «Ленфильме» военная драма «Три дня до весны» Александра Касаткина примет участие в 16-м Пхеньянском международном кинофестивале — культурной киновыставке, которая пройдет в столице КНДР 19-28 сентября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба студии.

"Мы получили из оргкомитета кинофестиваля подтверждение о включении нашего фильма в программу смотра. Наша студия впервые примет участие в Пхеньянском международном кинофестивале и направит на смотр творческую группу картины", — сказала ТАСС помощник генерального директора «Ленфильма» Ольга Аграфенина.