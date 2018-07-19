Студия «Ленфильм» впервые представит свою картину на Пхеньянском кинофестивале в КНДР 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Созданная на «Ленфильме» военная драма «Три дня до весны» Александра Касаткина примет участие в 16-м Пхеньянском международном кинофестивале — культурной киновыставке, которая пройдет в столице КНДР 19-28 сентября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба студии.
"Мы получили из оргкомитета кинофестиваля подтверждение о включении нашего фильма в программу смотра. Наша студия впервые примет участие в Пхеньянском международном кинофестивале и направит на смотр творческую группу картины", — сказала ТАСС помощник генерального директора «Ленфильма» Ольга Аграфенина.
По ее словам, Министерство культуры России заключило соглашение об участии российских кинематографистов в Пхеньянском международном кинофестивале. Начиная с 2016 года в столице КНДР были показаны фильмы «Тихая застава» режиссера Сергея Маховикова, , «Август Восьмого» Джаника Файзиева, «Скалолазка и Последний из Седьмой колыбели» Олега Штрома, «Зеленая карета» Олега Асадулина,.
Фильм «Три дня до весны» посвящен самому тяжелому периоду осады Ленинграда — первой блокадной зиме 1942 года и рассказывает о подвигах людей, защищавших город. В основу сценария картины легли некоторые факты из «Блокадной книги» писателей Алеся Адамовича и Даниила Гранина. Фильм удостоен Главного приза в номинации «Лучший детектив» на международном кинофестивале DetectiveFEST. По замыслу руководства студии эта картина положит начало трилогии «Ленфильма» о героических и трагических событиях 900-дневной блокады Ленинграда 1941-1944 годов.