Маргарита Шубина признательна Олегу Меньшикову, который не стал ее мужем

Актриса Маргарита Шубина , к которой признание зрителей пришло после роли фельдшера Нади Орловой в сериале «Неотложка», в программе «Судьба человека» рассказала о том, как три года они общались с Олегом Меньшиковым , и она даже была знакома с его родителями.

Актриса даже писала Меньшикову стихи, но мужем и женой, несмотря на ходившие тогда слухи, они не стали. Маргарита вышла замуж за Владислава Сыча, с которым они вместе учились в ГИТИСе, и у них родились и двое замечательных сыновей.

Однако, признается Шубина, она всегда будет признательна Меньшикову, благодаря которому после трагических обстоятельств в ее жизни получила роль в спектакле «Калигула».

В 1988 году, после отказа от роли Маргариты Тереховой Петр Фоменко даже закрыл этот спектакль, но именно Меньшиков настоял, чтобы в нем играла Шубина. Хотя и говорил совсем молодой тогда актрисе, что эта роль для нее «на вырост».

После этих слов у нее «просто выросли крылья». А еще, признается актриса, «не влюбиться в Олега было нельзя», и он очень повлиял на становление ее личности. «Человек — искра, брызги шампанского», — так говорит Шубина о Меньшикове до сих пор.

Значимым в ее жизни то событие оказалось еще и потому, что произошло оно через год после трагической смерти матери Маргариты, которая воспитывала ее одна. Отец — известный в спортивном мире человек — то появлялся, то пропадал. И когда мать Маргариты, предположительно, убили, ей даже не к кому было обратиться за помощью.

Мать актрисы врачи спасти не смогли. Она умерла, когда ей было всего 47 лет, а отец Маргариты даже не появился на похоронах.

Однако спустя годы, когда у Маргариты уже была своя семья, они встретились. Шубина его приняла и простила — ради своих сыновей, которые должны знать деда.

Какие письма писали «Наде Орловой» после выхода сериала «Неотложка», как еще студенткой Маргарита «предупредила» маму быть осторожной именно в 47 лет, какой спектакль с «мистическими совпадениями» играла она в день ее гибели и что было в стихах, которые юная актриса писала Олегу Меньшикову?