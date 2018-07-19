Объявлен состав жюри кинофестиваля «Короче»

Объявлен состав жюри фестиваля короткометражного кино «Короче», который пройдёт в Калининграде с 17 по 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

«Бессменный председатель жюри Игорь Толстунов — продюсер, создатель и глава студии «ПРОФИТ» — сказано в сообщении.

Профессиональное жюри выберет обладателя специального приза и победителей в трёх номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий».