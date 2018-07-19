Объявлен состав жюри кинофестиваля «Короче» 

Объявлен состав жюри фестиваля короткометражного кино «Короче», который пройдёт в Калининграде с 17 по 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
«Бессменный председатель жюри Игорь Толстунов — продюсер, создатель и глава студии «ПРОФИТ» — сказано в сообщении.
Также в жюри воли режиссёр Николай Лебедев, актёры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, писатель Евгений Гришковец и продюсер Игорь Мишин.
Профессиональное жюри выберет обладателя специального приза и победителей в трёх номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий».
Ранее актёр Гоша Куценко в ходе пресс-конференции НСН выразил надежду, что музыкальный фестиваль «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» найдёт отклик у талантливых музыкантов.