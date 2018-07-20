Уикенд 21-22 июля в Белгороде: фестиваль уличного кино и велосоревнования

«Субботний кинопоказ»

Каждую летнюю субботу в Белгороде в парке Победы на установленном большом экране бесплатно крутят детские и художественные фильмы. В эту субботу белгородцам покажут лирическую комедию Эльдара Рязанова «Служебный роман».

Что: открытый кинотеатр

Где: набережная Везелки

Когда: 21 июля в 20.00 Фестиваль уличного кино

Что: кино под открытым небом

Где: парк Победы

Когда: 21 июля в 18.00 «ART-суббота»

В рамках проекта под открытым небом белгородцев ждут выставки работ известных и начинающих местных живописцев и графиков, экскурсии по экспозиции «музея под открытым небом» на Белгородском Арбате.

Что: творческий проект

Где: Белгородский Арбат

Когда: 21 июля с 16.00 «Бирюч Open Air»

В Бирюче пройдет пятый юбилейный рок-фестиваль. Гостям обещают восемь часов живой рок-музыки, пятнадцать киловатт качественного звука, современное световое оформление сцены и файер-шоу.

Что: рок-фестиваль

Где: Соборная площадь в городе Бирюч

Когда: 21 июля в 14.00 Чемпионат по велосипедному спорту

На выходных в Белгороде пройдёт Открытый чемпионат России по велосипедному спорту — шоссе в классе «Мастерс». Состязаться на чемпионате будут ветераны велоспорта — спортсмены старше 30 лет, а также велосипедисты-любители от 19 до 29 лет. В программе чемпионата: индивидуальная гонка с раздельного старта на 20 км, групповая гонку на 95 км и групповую гонкая на 60 км.

Что: соревнования по велоспорту

Где: АСК Вираж

Когда: 20-22 июля

Межрегиональный фестиваль-состязание

В рамках межрегионального фестиваля «Я — русский крестьянин» белгородцы смогут окунуться в атмосферу деревенского крестьянского быта.

На берегу реки Оскол для гостей будут работать интересные состязательные площадки:

«Перенос воды на коромысле» — девушкам предстоит перенести как можно быстрее и больше воды за один раз, не расплескав ни капли; «Покос травы и молотьба» — всем желающим предоставляется возможность скосить пшеницу дедовской косой и помолотить её цепами вручную; «Хозяйка избы» — показать своё умение готовить угощение в русской печи;«Лучший пахарь» — вспахать поле дедовским плугом за лошадью;«Заготовка дров» — показать умение работать топором и ручной пилой; «Глину не мять — самана не видать!» — нужно замесить ногами саман из глины, песка и воды и обмазать плетень; «Догони красну девицу» — весёлая игра в догонялки.

Также в программе: интерактивные площадки, катание по реке на байдарказ, конные прогулки, игры на мельничном дворе, плетение венков, игра на бутылках.

Что: фестиваль-состязание

Где: мельничный комплекс «Баркова» в селе Новоивановка Волоконовского района

Когда: 21 июля в 14.00