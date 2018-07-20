Уикенд 21-22 июля в Белгороде: фестиваль уличного кино и велосоревнования 

«Субботний кинопоказ»
Каждую летнюю субботу в Белгороде в парке Победы на установленном большом экране бесплатно крутят детские и художественные фильмы. В эту субботу белгородцам покажут лирическую комедию Эльдара Рязанова «Служебный роман».
Что: открытый кинотеатр
Где: набережная Везелки
Когда: 21 июля в 20.00 Фестиваль уличного кино
Традиционный фестиваль уличного кино пройдет в Белгороде на большом экране в парке Победы. Зрители увидят семь короткометражных фильмов молодых российских режиссеров: «Приключения начинаются» Татьяны Гулиной, «Про любовь» Вилены Лангер, «Солнечный ветер» Амира Галиаскарова, «Двое вместе» Анны Яновской, «Каждый 88» Дарьи Лебедевой, «Счастье на ладони» Артёма Прохорова и «Петух» Алексея Нужного.
Что: кино под открытым небом
Где: парк Победы
Когда: 21 июля в 18.00 «ART-суббота»
В рамках проекта под открытым небом белгородцев ждут выставки работ известных и начинающих местных живописцев и графиков, экскурсии по экспозиции «музея под открытым небом» на Белгородском Арбате.
Что: творческий проект
Где: Белгородский Арбат
Когда: 21 июля с 16.00 «Бирюч Open Air»
В Бирюче пройдет пятый юбилейный рок-фестиваль. Гостям обещают восемь часов живой рок-музыки, пятнадцать киловатт качественного звука, современное световое оформление сцены и файер-шоу.
Что: рок-фестиваль
Где: Соборная площадь в городе Бирюч
Когда: 21 июля в 14.00 Чемпионат по велосипедному спорту
На выходных в Белгороде пройдёт Открытый чемпионат России по велосипедному спорту — шоссе в классе «Мастерс». Состязаться на чемпионате будут ветераны велоспорта — спортсмены старше 30 лет, а также велосипедисты-любители от 19 до 29 лет. В программе чемпионата: индивидуальная гонка с раздельного старта на 20 км, групповая гонку на 95 км и групповую гонкая на 60 км.
Что: соревнования по велоспорту
Где: АСК Вираж
Когда: 20-22 июля
Межрегиональный фестиваль-состязание
В рамках межрегионального фестиваля «Я — русский крестьянин» белгородцы смогут окунуться в атмосферу деревенского крестьянского быта.
На берегу реки Оскол для гостей будут работать интересные состязательные площадки:
«Перенос воды на коромысле» — девушкам предстоит перенести как можно быстрее и больше воды за один раз, не расплескав ни капли; «Покос травы и молотьба» — всем желающим предоставляется возможность скосить пшеницу дедовской косой и помолотить её цепами вручную; «Хозяйка избы» — показать своё умение готовить угощение в русской печи;«Лучший пахарь» — вспахать поле дедовским плугом за лошадью;«Заготовка дров» — показать умение работать топором и ручной пилой; «Глину не мять — самана не видать!» — нужно замесить ногами саман из глины, песка и воды и обмазать плетень; «Догони красну девицу» — весёлая игра в догонялки.
Также в программе: интерактивные площадки, катание по реке на байдарказ, конные прогулки, игры на мельничном дворе, плетение венков, игра на бутылках.
Что: фестиваль-состязание
Где: мельничный комплекс «Баркова» в селе Новоивановка Волоконовского района
Когда: 21 июля в 14.00