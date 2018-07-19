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Чтобы сердце билось. Другого случая может и не быть…
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Чтобы сердце билось. Другого случая может и не быть… 

АиФ-Оренбург 19 июля 2018
Фото: АиФ-Оренбург
Никогда не знаешь, когда человек умрет. Именно эту мысль пытались донести до зрителя создатели киноленты «Это чертово сердце», предпоказ которой прошел 18 июля в кинотеатре «Синема 5» ТЦ «Гулливер».
Премьера фильма «Это чертово сердце» для широкого зрителя назначена на 19 июля.
Фильм очень легкий, забавный, сентиментальный и в то же время наполнен глубоким философским смыслом. Режиссер Марк Ротемунд необычайно талантливо подошел к раскрытию характеров главных героев, пригласив для участия популярного немецко-австрийского актера тунисского происхождения Элиаса М`Барека и юного Филипа Шварца. Бездонные глаза первого и задорные веснушки второго объединились в шикарный тандем и подарили нам замечательный творческий дуэт.
Вероятно, практически каждый смотрел французский фильм «1+1», основанный на реальных событиях. Так вот, «Это чертово сердце» тоже имеет под собой реальную основу. Ленни (Э. М`Барек) — избалованный сынок гениального доктора — слишком много времени уделяет бесконечным тусовкам. Главный герой настолько привык к роскоши, что уже не представляет себе жизни без отцовых денег. Каждый новый каприз обходится родителю не дешево. Но в какой-то момент терпение его иссякло, и он в приказном порядке высказался о необходимости общения сына с больным пятнадцатилетним подростком. Ленни должен ухаживать за мальчиком с врожденным пороком сердца и целым набором других заболеваний, превративших жизнь Дэвида (Филипа Шварца) в бесконечную круговерть больничных палат, операций и таблеток.
Незадавшееся поначалу знакомство постепенно переросло в крепкую братскую дружбу между этими такими разными парнями. Замкнутый, глубоко несчастный, смертельно больной подросток вдруг получил возможность раскрасить свои серые однообразные дни. Дни, наполненные запахом больничных палат и фотографиями уходящих один за другим в мир иной друзей из хосписа.
Как сложится их дружба? Сможет ли Дэвид отпраздновать свое шестнадцатилетие? Получится ли у Ленни привести свою жизнь в порядок или он так и продолжит бессмысленно ее прожигать? Надо ли сказать человеку, что он тебе нравится, если другого случая может и не быть? Ответ на все эти вопросы вы найдете, посмотрев замечательный фильм «Это чертово сердце», который подарит вам много самых разных эмоций, заставит и посмеяться, и задуматься, и поверить…
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