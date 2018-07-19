Фильмы ко Дню военно-морского флота покажут в кинотеатрах ЮВАО

Вход на сеансы в порядке живой очереди

С 29 по 31 июля в кинотеатрах сети «Москино» отметят День военно-морского флота в рамках программы «Книга на экране». Для жителей ЮВАО бесплатные показы пройдут в двух кинотеатрах округа.

Так, фильм «Пассажирка» покажут 29 июля в 15.00 в кинотеатре «Молодежный» по адресу ул. Люблинская, дом 11.

Кроме того, 30 июля в 15.00 в «Молодежном» покажут фильм «Мичман Панин», а 31 июля в 15.00 — «Моонзунд».

Фильм Георгия Данелии «Путь к причалу» по повести Виктора Конецкого о дружбе сурового боцмана Росомахи и неугомонного 15-летнего Васьки покажут 31 июля в 19.00 в кинотеатре «Тула» (ул. Кухмистерова, дом 4).

Вход свободный, в порядке живой очереди. Количество мест ограничено. (ис)

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