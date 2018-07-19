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Фильмы ко Дню военно-морского флота покажут в кинотеатрах ЮВАО
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Фильмы ко Дню военно-морского флота покажут в кинотеатрах ЮВАО 

Голос Некрасовки 23 часа назад
Вход на сеансы в порядке живой очереди
С 29 по 31 июля в кинотеатрах сети «Москино» отметят День военно-морского флота в рамках программы «Книга на экране». Для жителей ЮВАО бесплатные показы пройдут в двух кинотеатрах округа.
Так, фильм «Пассажирка» покажут 29 июля в 15.00 в кинотеатре «Молодежный» по адресу ул. Люблинская, дом 11.
«В программу включен один из поздних фильмов Станислава Говорухина «Пассажирка» — историческая мелодрама по рассказу Константина Станюковича с Ириной Пеговой, Виктором Сухоруковым, Сергеем Никоненко и множеством других любимых актеров», — говорится на сайте «Москино».
Кроме того, 30 июля в 15.00 в «Молодежном» покажут фильм «Мичман Панин», а 31 июля в 15.00 — «Моонзунд».
Фильм Георгия Данелии «Путь к причалу» по повести Виктора Конецкого о дружбе сурового боцмана Росомахи и неугомонного 15-летнего Васьки покажут 31 июля в 19.00 в кинотеатре «Тула» (ул. Кухмистерова, дом 4).
Вход свободный, в порядке живой очереди. Количество мест ограничено. (ис)
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