Город Эн хранит свои тайны

Этот детектив, начавшись со странного ДТП, держит в напряжении до конца. Тихий город не так тих, как кажется… По словам режиссера Николая Хомерики, «Тайны города Эн» — история о правде и лжи.

— Насколько надо быть честным? Все ли нужно говорить близким или что-то недоговаривать? На эти вопросы мы пытаемся ответить в фильме.

— Вас привлек сценарий?

— Пару лет назад продюсер Рубен Дишдишян дал мне на выбор три разных сценария. Меня заинтересовала именно эта история, и не столько детективным жанром, сколько характерами героев. Этот фильм про людей.

— В сериале снимались хорошие актеры, но не «суперстар». Специально?

— Продюсеры мне дали карт-бланш: бери хороших артистов, и не обязательно медийных. Я к этому стремился, устал видеть на экране одни и те же лица. Но люди так устроены, что редко пробуют кого-то нового: куда ни ткни, всегда упираешься в один и тот же список актеров. Новым именам тяжело пробиваться. Если им дается возможность себя проявить — кайф.

— Ну а что за город воплотился в «город Эн»?

— Сначала настраивались на Одессу, но… Компромиссным решением стал Приозерск. В нем много фактуры.