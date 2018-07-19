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Город Эн хранит свои тайны
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Город Эн хранит свои тайны 

Вечерняя Москва 23 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Этот детектив, начавшись со странного ДТП, держит в напряжении до конца. Тихий город не так тих, как кажется… По словам режиссера Николая Хомерики, «Тайны города Эн» — история о правде и лжи.
— Насколько надо быть честным? Все ли нужно говорить близким или что-то недоговаривать? На эти вопросы мы пытаемся ответить в фильме.
— Вас привлек сценарий?
— Пару лет назад продюсер Рубен Дишдишян дал мне на выбор три разных сценария. Меня заинтересовала именно эта история, и не столько детективным жанром, сколько характерами героев. Этот фильм про людей.
— В сериале снимались хорошие актеры, но не «суперстар». Специально?
— Продюсеры мне дали карт-бланш: бери хороших артистов, и не обязательно медийных. Я к этому стремился, устал видеть на экране одни и те же лица. Но люди так устроены, что редко пробуют кого-то нового: куда ни ткни, всегда упираешься в один и тот же список актеров. Новым именам тяжело пробиваться. Если им дается возможность себя проявить — кайф.
— Ну а что за город воплотился в «город Эн»?
— Сначала настраивались на Одессу, но… Компромиссным решением стал Приозерск. В нем много фактуры.
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