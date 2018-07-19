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Назван фильм-открытия Венецианского кинофестиваля
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Назван фильм-открытия Венецианского кинофестиваля 

Ревизор.ru 23 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Мировая премьера картины запланирована на 29 августа 2018 года. В американский прокат лента выйдет осенью. А в российских кинотеатрах «Человек на Луне» стартует с 22 ноября. Фильм рассказывает о событиях 1969 года, когда астронавт из США Нил Армстронг высадился на Луну. Главную роль в приключенческой драме исполнит голливудский актер Райан Гослинг, известный по работам в картинах «Ла-Ла Ленд», «Бегущий по лезвию 2049», «Дневник памяти», «Славные парни», «Драйв» и других. Полную программу Венецианского фестиваля огласят 25 июля.
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