Летний кинотеатр фестиваля «Горький fest» откроется на Нижне-Волжской набережной

В субботу, 21 июля в Нижнем Новгороде состоится торжественное открытие второго фестиваля нового российского кино «Горький fest». В рамках пятидневного мероприятия в городе начнет работать летний кинотеатр под открытым небом. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, он будет располагаться на Нижне-Волжской набережной напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк» — дом № 7.

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Открытие летнего кинотеатра запланировано на субботу: в 18:00 начнется праздник, где будут присутствовать звезды российского кино, а после выступит группа «Горькие Буги».

Открытая площадка кинофестиваля «Горький fest» будет работать каждый день с 21 по 25 июля. С 22 по 24 июля с 18:00 для гостей мероприятия будут играть нижегородские диджеи. А 25 июля в 18:00 состоится концерты группы «На танцы».

Кроме всего прочего, в летнем кинотеатре каждый день будут показываться два фильма из внеконкурсной программы фестиваля.

Отметим, что в программе кинопоказов могут быть изменения.

Ранее ИА «В городе N» публиковало полную конкурсную программу фестиваля.

Напомним, нижегородцы смогут сняться в фильме в рамках фестиваля «Горький fest».

Фото:gorkyfest.ru