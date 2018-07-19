Ещё
Летний кинотеатр фестиваля «Горький fest» откроется на Нижне-Волжской набережной
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Летний кинотеатр фестиваля «Горький fest» откроется на Нижне-Волжской набережной 

Vgoroden.ru 23 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
В субботу, 21 июля в Нижнем Новгороде состоится торжественное открытие второго фестиваля нового российского кино «Горький fest». В рамках пятидневного мероприятия в городе начнет работать летний кинотеатр под открытым небом. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, он будет располагаться на Нижне-Волжской набережной напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк» — дом № 7.
Читайте также
Карта «Горький fest»: где, когда и что посмотреть на фестивале
Открытие летнего кинотеатра запланировано на субботу: в 18:00 начнется праздник, где будут присутствовать звезды российского кино, а после выступит группа «Горькие Буги».
В этот день в летнем кинотеатре покажут фильмы «Со дна вершины» режиссеров Яны Поляруш, Тамары Цоцория, Константина Кутуева (12+) — в 18:30 и «Черновик» Сергея Мокрицкого (12+) — в 21:00.
Открытая площадка кинофестиваля «Горький fest» будет работать каждый день с 21 по 25 июля. С 22 по 24 июля с 18:00 для гостей мероприятия будут играть нижегородские диджеи. А 25 июля в 18:00 состоится концерты группы «На танцы».
Кроме всего прочего, в летнем кинотеатре каждый день будут показываться два фильма из внеконкурсной программы фестиваля.
22 июля, 18:30 — «Жмурки», режиссер Алексей Балабанов (16+);
22 июля, 21:00 — «Вечное возвращение», режиссер Кира Муратова (12+);
23 июля, 18:30 — «Лето», режиссер Кирилл Серебренников (18+);
23 июля, 21:00 «Асса», режиссер Сергей Соловьев (12+);
24 июля, 18:30 «Лед», режиссер Олег Трофим (12+);
24 июля, 21:00 «Тренер», режиссер Данила Козловский (12+);
25 июля, 19:00 «Собибор», режиссер Константин Хабенский (12+);
25 июля, 21:30 «Аритмия», режиссер Борис Хлебников (18+) или «Последний богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко (12+).
Отметим, что в программе кинопоказов могут быть изменения.
Ранее ИА «В городе N» публиковало полную конкурсную программу фестиваля.
Напомним, нижегородцы смогут сняться в фильме в рамках фестиваля «Горький fest».
Фото:gorkyfest.ru
Vgoroden.ru: последние новости
Более 200 фильмов покажут на фестивале «Горький fest» в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде откроется мультимедийная выставка «Жизнь» Карта «Горький fest»: где, когда и что посмотреть на фестивале
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку8
Ляпы в советских мультиках2
Названо самое популярное видео 90-х11
«Больше страсти»: 35-летняя Ходченкова утерла нос завистникам
7 свежих фильмов, чтобы посмотреть в выходные
Видео
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение