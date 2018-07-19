Летний кинотеатр фестиваля «Горький fest» откроется на Нижне-Волжской набережной 

В субботу, 21 июля в Нижнем Новгороде состоится торжественное открытие второго фестиваля нового российского кино «Горький fest». В рамках пятидневного мероприятия в городе начнет работать летний кинотеатр под открытым небом. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, он будет располагаться на Нижне-Волжской набережной напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк» — дом № 7.
Читайте также
Карта «Горький fest»: где, когда и что посмотреть на фестивале
Открытие летнего кинотеатра запланировано на субботу: в 18:00 начнется праздник, где будут присутствовать звезды российского кино, а после выступит группа «Горькие Буги».
В этот день в летнем кинотеатре покажут фильмы «Со дна вершины» режиссеров Яны Поляруш, Тамары Цоцория, Константина Кутуева (12+) — в 18:30 и «Черновик» Сергея Мокрицкого (12+) — в 21:00.
Открытая площадка кинофестиваля «Горький fest» будет работать каждый день с 21 по 25 июля. С 22 по 24 июля с 18:00 для гостей мероприятия будут играть нижегородские диджеи. А 25 июля в 18:00 состоится концерты группы «На танцы».
Кроме всего прочего, в летнем кинотеатре каждый день будут показываться два фильма из внеконкурсной программы фестиваля.
22 июля, 18:30 — «Жмурки», режиссер Алексей Балабанов (16+);
22 июля, 21:00 — «Вечное возвращение», режиссер Кира Муратова (12+);
23 июля, 18:30 — «Лето», режиссер Кирилл Серебренников (18+);
23 июля, 21:00 «Асса», режиссер Сергей Соловьев (12+);
24 июля, 18:30 «Лед», режиссер Олег Трофим (12+);
24 июля, 21:00 «Тренер», режиссер Данила Козловский (12+);
25 июля, 19:00 «Собибор», режиссер Константин Хабенский (12+);
25 июля, 21:30 «Аритмия», режиссер Борис Хлебников (18+) или «Последний богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко (12+).
Отметим, что в программе кинопоказов могут быть изменения.
Ранее ИА «В городе N» публиковало полную конкурсную программу фестиваля.
Напомним, нижегородцы смогут сняться в фильме в рамках фестиваля «Горький fest».
Фото:gorkyfest.ru