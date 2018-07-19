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Летние киносеансы с Tele2
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Летние киносеансы с Tele2 

Карельские вести 23 часа назад
Фото: Карельские вести
Летом жители Подмосковья смогут бесплатно посмотреть любимые фильмы под открытым небом. Такую возможность им дарит Tele2. В июле оператор мобильной связи запускает сеть онлайн-кинотеатров в восьми городах Московской области. Каждый день со среды по воскресенье горожане посетят четыре сеанса кино, которые будут транслироваться на LTE-скоростях от Tele2.
Tele2 не только оказывает услуги связи, но и создает комфортные условия жизни для населения. Причем, оператор знает, как внести краски в их летний досуг. Для этого компания продолжает показывать фильмы жителям Подмосковья под открытым небом. Такой формат уже оценили более 30 тыс. горожан — столько людей посетили онлайн-кинотеатры в прошлом году.
Tele2 решила продолжить традицию. С 18 июля киноплощадки заработают в Одинцове, Красногорске и Ногинске. С 21 июля будут принимать посетителей в Подольске, Серпухове, Железнодорожном, и Орехово-Зуеве, а с 26 июля — в Коломне. В течение двух месяцев здесь будут бесплатно показывать фильмы самых разных жанров. Причем, как новинки, так и уже ставшие классикой. Кинокартины для показа предоставит онлайн-кинотеатр ivi.
Каждый кинотеатр под открытым небом предусматривает 100 посадочных мест. Причем, Tele2 подготовил посетителям сюрпризы. Гости смогут сделать панорамные снимки в фотозоне, а абоненты Tele2 — насладиться просмотром фильмов с попкорном, полученным в подарок от оператора.
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