Жители Лефортова посетили бесплатный показ фильма «Кортик» 

В районе Лефортово состоялся показ картины «Кортик», снятой по одноименному произведению Анатолия Рыбакова. Организаторами мероприятия выступили библиотека № 120 и кинотеатр «Спутник». Об этом заявил руководитель сектора связей с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Гостям была представлена лекция и видеопрезентация о жизни и творчестве Анатолия Рыбакова, обзорная экскурсия к выставке книг с произведениями писателя, а также интерактивная викторина и показ фильма «Кортик», — рассказал Тепляков.
По его словам, мероприятие состоялось в рамках акции «Книга на экране», приуроченной к Году кино в России. (ис)