Жители Лефортова посетили бесплатный показ фильма «Кортик»

В районе Лефортово состоялся показ картины «Кортик», снятой по одноименному произведению Анатолия Рыбакова . Организаторами мероприятия выступили библиотека № 120 и кинотеатр «Спутник». Об этом заявил руководитель сектора связей с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков

— Гостям была представлена лекция и видеопрезентация о жизни и творчестве Анатолия Рыбакова, обзорная экскурсия к выставке книг с произведениями писателя, а также интерактивная викторина и показ фильма «Кортик», — рассказал Тепляков.

По его словам, мероприятие состоялось в рамках акции «Книга на экране», приуроченной к Году кино в России. (ис)