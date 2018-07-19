Ещё
Жители Лефортова посетили бесплатный показ фильма «Кортик»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Жители Лефортова посетили бесплатный показ фильма «Кортик» 

Управа района Лефортово 23 минуты назад
Фото: Управа района Лефортово
В районе Лефортово состоялся показ картины «Кортик», снятой по одноименному произведению Анатолия Рыбакова. Организаторами мероприятия выступили библиотека № 120 и кинотеатр «Спутник». Об этом заявил руководитель сектора связей с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Гостям была представлена лекция и видеопрезентация о жизни и творчестве Анатолия Рыбакова, обзорная экскурсия к выставке книг с произведениями писателя, а также интерактивная викторина и показ фильма «Кортик», — рассказал Тепляков.
По его словам, мероприятие состоялось в рамках акции «Книга на экране», приуроченной к Году кино в России. (ис)
Управа района Лефортово: последние новости
Посетители центра соцобслуживания Лефортова отправятся на «Свидание с кинематографом» На Ухтомской улице пройдет встреча «Мастера и шедевры» В районе Лефортово состоялась встреча и. о. главы управы с населением
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20189
Самый дерзкий плагиат в кинематографе2
Зачем нужна тарелка под тарелку1
Как выглядели бы фильмы без спецэффектов
Названо самое популярное видео 90-х3
Видео
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
17:15
Самый дерзкий плагиат в кинематографе
Кино
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
05:12
Голливуд завоевали некрасивые артисты
Кино
05:07
Ошибки в советском кино
Кино
02:57
Как Андрея Миронова «заставили» поймать гиганта
Кино
06:04
Эпизоды, огорчившие киноманов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение