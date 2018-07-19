Уолтон Гоггинс — о работе с именитыми режиссёрами и сотрудничестве с Marvel

В гостях у Ларри Кинга на RT побывал американский актёр Уолтон Гоггинс, который сыграл в таких фильмах, как «Линкольн», «Джанго освобождённый», «Омерзительная восьмёрка» и новая «Лара Крофт». За роль Ли Рассела в сериале канала HBO «Завучи» он был удостоен премии Ассоциации телевизионных журналистов, а персонаж Бойд Кроудер в телесериале «Оправданный» принёс ему номинацию на премию «Эмми». Недавно на экраны вышел блокбастер Marvel «Человек-Муравей и Оса», в съёмках которого также принимал участие Гоггинс. В программе Larry King Now актёр рассказал об этой картине, работе с Квентином Тарантино Стивеном Спилбергом , а также об удивительном знакомстве со своим кумиром — Дэниелом Дэй-Льюисом.

— Почему вы решили сняться в фильме «Человек-Муравей и Оса»?

— Прежде всего, на протяжении многих лет в кино у меня, как и многих начинающих актёров, не было возможности выбирать роли. Так что, достигнув такого этапа в карьере, когда у тебя появляется возможность выбора, начинаешь ценить всю прелесть разнообразия. Лично я предпочитаю небольшие независимые драмы, но и масштабные проекты мне тоже очень нравятся.

— Ваш герой, Сонни Бёрч, кто он?

— Гадкий такой торговец оружием, которому отчаянно хочется заполучить технологию Пима. Этот персонаж появляется во вселенной Marvel — с различными вариациями.

Когда мне позвонил режиссёр фильма Пейтон Рид, я был в ЮАР, на съёмках фильма о Ларе Крофт. Он сказал мне: «Хочу, чтобы ты сыграл эту роль».

Я ответил: «Конечно! Шутишь?! Такая возможность — сыграть в фильме по вселенной Marvel!» Он сказал: «Вот только я не знаю, кого именно ты должен сыграть. Я не очень себе представляю этого персонажа. Давай обсудим?»

— Каждый раз, когда к нам в гости приходят актёры из вселенной Marvel и мы просим их рассказать что-нибудь о новой картине, они всегда отвечают, что не могут об этом говорить.

— Совершенно верно. Думаю, пока мы спим, Marvel вживляет нам в головы специальные чипы, которые не позволяют раскрывать какую-либо информацию.

— Хороший ли он Человек-муравей… По-моему, Пол Радд, в первую очередь, — великолепный актёр. Мне нравится наблюдать за его работой. И если Человека-муравья будет играть такой актёр, как Пол Радд, то, без сомнения, это будет отличный Человек-муравей. На мой взгляд, «Человек-муравей» — один из самых умных блокбастеров. Пейтону Риду, Полу Радду и сценаристам удалось создать очень умное кино.

— Вы — один из самых востребованных актёров. Когда вы последний раз отказывались от съёмок в кино или сериале? Вам, должно быть, постоянно присылают сценарии.

— Да, действительно. У меня был приятный трёхгодичный марафон, скажем так. Я получил богатый опыт работы на телевидении: я участвую в телевизионных проектах уже 15 лет, снимался в «Щите», «Оправданном» и «Завучах». Благодаря работе на телевидении у меня всегда была возможность проявить творческий подход. Я снимался в сериалах по шесть месяцев в год, а в перерывах мог посвящать себя кино.

— Вас прозвали «главным подёнщиком в Голливуде».

— Надо же!

— Успех пришёл к вам с запозданием, верно?

— Не знаю. Успех можно мерить разными мерками. Я переехал в Лос-Анджелес в девятнадцать лет и сразу же, спустя всего две недели, у меня появилась первая работа. В ту пору моей жизни успех измерялся тем, будет ли у меня еда на столе и мог ли я себя прокормить! А потом я стал работать с людьми, которые пользовались огромным уважением, которыми восторгались, на которых равнялись…

— Вы всегда хотели стать актёром?

— Вообще — нет. Но и нежелания стать актёром у меня не было. Наверное, в душе мне хотелось повидать мир, как следует испытать себя в этой жизни, и я искал для себя ту дверь, через которую можно было дойти до этой цели. Мне очень понравилось рассказывать истории. Моя тётя играла в театре, и я всё детство видел её на сцене.

Эта стезя позволила мне увидеть мир, встречать людей, у которых в жизни был такой опыт, какого не было у меня, а для меня очень важно.

И если смотреть с этой точки зрения, то мой ответ — да.

— Вы — один из тех актёров, которые постоянно читают сценарии. Генри Фонда как-то сказал мне: «Чем бы в этой области ты ни занимался, если у тебя нет сценария почитать, начинаешь нервничать».

— Согласен! Эту область действительно пронизывает такое тлеющее чувство тревоги. Есть оно и у меня — и когда я работаю, и когда нет.

— Вы снялись в двух отличных картинах Квентина Тарантино: «Джанго освобождённый» и «Омерзительная восьмерка». Каково было с ним работать?

— Вы же его знаете. Квентин умеет заражать окружающих своей энергией и страстью к повествованию историй. У него всегда готов ответ на любой вопрос, который только может прийти вам в голову. Его взгляд на мир и его манера рассказывать истории просто уникальны. Я обожаю Тарантино как человека. Он меня вдохновляет.

— Трудно с ним работать?

— Да. Готов спорить, что каждый человек на его съёмочный площадке испытывает страх. И не потому что Тарантино оскорбляет людей или что-то типа такого, а потому что ты работаешь с одним из величайших режиссёров, с человеком, который войдёт в пантеон лучших режиссёров и сценаристов мира. При этом Тарантино трудится усерднее всех и ждёт, что вы тоже будете выкладываться на полную. Таким был мой опыт работы с ним.

— Что вы скажете о Стивене Спилберге?

— Он невероятен! Я снимался у него только в картине «Линкольн», но это невероятно мягкий и приятный человек. С точки зрения подхода к режиссуре он в некотором роде полная противоположность Тарантино. Квентин всецело поглощён своим делом и работает очень напряжённо. Спилберг же, как мне показалось, совершенно расслаблен на съёмочной площадке. «Хорошо, а потом мы сделаем так-то и так-то». Он очень мягко руководит процессом, а Тарантино всё буквально вколачивает.

— А каково ваше мнение о Дэниеле Дэй-Льюисе?

— Что касается Дэй-Льюиса, начну с того, что, в первую очередь, это великий актёр. Мне несколько раз удалось с ним пообщаться, и он великолепен. Это один из пяти или шести актёров, которыми я восхищаюсь. Когда я снимался в сериале «Щит», нас номинировали на «Золотой глобус». Для многих из нас это была первая серьёзная церемония. Мне тогда было двадцать девять или около того. И вот на церемонии я вижу Дэниела Дэй-Льюиса.

«Ну всё!» — говорю я своим. — «Смотрите сюда! Такого шанса я не упущу! Пойду с ним поговорю!» Я подхожу к нему и начинаю: «Господин Льюис, простите, что побеспокоил. Меня зовут…» И тут он произносит: «Уолтон Гоггинс. „Апостол“ (The Apostle) — один из моих любимых фильмов».

Я был вне себя от счастья! Дэниел Дэй-Льюис знает, кто я такой! Незабываемый момент. Но Дэй-Льюис — это, конечно, актёр высочайшего уровня.

— Как вам удаётся оставаться успешным в такой переменчивой индустрии?

— Сложно сказать. Быть может, потому что я постоянно делаю что-то новое. Я тоже могу быть переменчивым. Не хочу, чтобы меня воспринимали как актёра одного амплуа.

— Вы выиграли премию Ассоциации телевизионных журналистов за сериал «Завучи» на канале HBO. Про этот сериал говорили, что он закончился обидно рано, однако снять всего два сезона планировалось изначально. Почему всего два?

— Да, да, так и планировалось. Был сюжет с завязкой, развитием и развязкой. Изначально Дэнни Макбрайд, Джоди Хилл Дэвид Гордон Грин хотели снять фильм, и сценарий для кино был написан восемь лет назад. Но проект положили на полку, потому что не получалось написать концовку так, как им было нужно. А потом, когда искали что-то новое для очередных съёмок, про сценарий вспомнили и подумали: вот теперь мы действительно можем его закончить. Это был проект, рассчитанный на два сезона.

— Если Макбрайд возобновит съёмки сериала, вы согласитесь снова играть в нём?

— Конечно, с ним я готов сниматься в чём угодно. Да.

— Сейчас нас ждёт небольшая игра «Знали бы вы»… Ваша самая странная встреча с поклонником?

— Дело было в одной йогуртерии. В то время я снимался в сериале «Щит», в котором я играл Шейна Вендрелла, неоднозначного персонажа с непростой судьбой. И вот я заказываю себе ванильный йогурт, и ко мне подходит парень: «Знаете, меня зовут Шейн». Я отвечаю: «Вот как». Он спрашивает: «Вы же играете Шейна, да?» — «Да». — «Знаете, мы во многом похожи, думаю, нам нужно подружиться». — Парень, думаю, у нас с тобой совсем ничего общего нет, и дружить нам не стоит.

— На что вы больше всего тратите денег?

— На искусство. Вот уже 15 лет я коллекционирую предметы искусства, начал ещё когда у меня на это совсем не было денег.

— Самое ценное в вашей жизни?

— Сын.

— С кем бы вы поменялись местами на один день?

— Возможно, с военным фотографом. Хочу увидеть всё своими глазами. Военные фотографии вызывают сильное сопереживание, они задевают меня за живое.

— Кого из исторических личностей вы бы хотели сыграть в кино?

— Знаете, я бы хотел сыграть печально известного проповедника Джима Джонса . Я знаю, что его уже играли, и это были очень достойные работы. Но кажется, можно снять про него ещё один фильм.

Ещё я бы хотел сыграть губернатора Джорджа Уоллеса

И ещё есть один… На самом деле, я не должен про него говорить, потому что это пока предмет переговоров. Но был политконсультант, который работал на Джорджа Буша-старшего во время предвыборной компании…

— Кто или что вдохновляет вас каждый день?

— Для этого надо ежедневно на что-то смотреть или что-то читать. Если не брать моего ребёнка, который, безусловно, на первом месте, то это, скорее всего, музыка и музыканты. Я люблю слушать музыку.

— Где вас можно встретить в выходной день?

— На пешей прогулке. Или в спортивном зале. А во время выездных съёмок меня можно встретить с фотоаппаратом в руках.

— Есть ли роль, от которой вы отказались и сожалеете об этом?

— Мне предлагали роль дяди Рико в картине «Наполеон динамит» (Napoleon Dynamite). Как раз незадолго до этого я работал с режиссёром фильма над одной короткометражной лентой, но тогда он ещё не был режиссёром. Думаю, это было бы весело. Но другой актёр прекрасно справился с ролью.

— Вам бывает сложно играть роли неприятных или злых людей?

— Мне бывает сложно играть расистов. Я либеральный белый южанин, который живёт в Голливуде, поэтому мне нелегко оскорблять людей, даже если это понарошку. Но я верю, что это идёт на пользу тем, кто придерживается ошибочных взглядов.

— Над каким сериалом вам понравилось работать больше — «Правосудие» или «Сыны анархии»?

— Это совершенно разные вещи. Сериал «Правосудие» привлёк внимание к тяготам жизни в сельской местности. Для меня это очень серьёзный вопрос, и сниматься там было для меня большой честью. В «Сынах анархии» я играл трансгендера по имени Венус Ван Дамм, и эта роль позволила мне заметно вырасти над собой. Мне была очень дорога возможность рассказать миру эту историю. Можно сказать, что мне повезло на моём жизненном пути. Я не именитая кинозвезда, но у меня сложилась карьера, и каждый шаг мне был в радость.

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