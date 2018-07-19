Фонд кино стал постоянным оператором системы сведений о показах фильмов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Фонд кино приобретает статус постоянного оператора Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), сообщила пресс-служба Кремля

«Президент подписал федеральный закон «О внесении изменений в статью 6.1 федерального закона „О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации“ и статью 14 федерального закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“», — говорится в сообщении.

Согласно закону, полномочия оператора за счет собственных средств может осуществлять некоммерческая организация (Фонд кино), учредителем которой выступает Россия в лице правительства. Также организация должна ежеквартально представлять в федеральный орган исполнительной власти в области кинематографии отчет об ее деятельности.

ЕАИС — система, занимающаяся сбором, учетом, обработкой и публикацией сведений о показах фильмов в российских кинотеатрах. Ранее оператор системы определялся на конкурсной основе.