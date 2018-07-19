Чьим голосом говорит Дарт Вейдер?

Одна роль — шесть актеров В основных шести частях саги «Звездные войны» Дарта Вейдера играли шесть разных актеров.

Фото: кадр из фильма «Звездные войны»

В сценах боев его подменял профессиональный фехтовальщик Боб Андерсон, а в части «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» на две минуты появился на экране Себастьян Шоу: он исполнил роль Дарта Вейдера без маски.

Фото: кадр из фильма «Звездные войны»

Шестой актер остался за кадром и озвучивал Дарта Вейдера. Почему создатели саги вообще решили переозвучить актера Дэвида Проуза? Дело в том, что для такой мощной фигуры у бывшего бодибилдера довольно высокий голос, а так же совсем не устрашающий деревенский акцент, за который его прозвали «Дарт Фермер» на съёмочной площадке. Темной стороне — темный голос Свой голос знаменитому злодею подарил американский актер Джеймс Эрл Джонс . Джордж Лукас считал, что Дарт Вейдер должен обладать «темным» голосом — не в смысле голосом именно афроамериканца, а таким, который будет звучать глубоко и мрачно. Идеальным голосом для синтезатора речи костюма Дарта Вейдера оказался голос Джеймса Эрла Джонса. В марте 1977 года Джонс провел целый день, записывая реплики Дарта Вейдера для фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».

Фото: youtube.com На этом видеоролике вы можете сравнить голоса Дэвида Проуза и Джеймса Эрла Джонса: первый актер не молчал во время съемок, поэтому его голос сохранился на архивных кадрах со съемок. А Джеймс Эрл Джонс в этом видео как раз объясняет, почему выбор пал именно на него.

В 2011 году восьмидесятилетний Джеймс Эрл Джонс получил почетный Оскар за «вклад в развитие киноискусства». За свою карьеру снялся в более чем 50 фильмах. Он известен и еще одной важной ролью в качестве актера озвучки — короля саванны и вождя прайда, льва Муфасы в мультфильме «Король Лев».

Фото: youtube.com, кадр из мультфильма «Король Лев» Актеры русского дубляжа В России свой голос Дарту Вейдеру подарили два актера. Дубляж для «Первого канала» выполнял заслуженный артист РФ, актер Дальвин Щербаков . Кроме Дарта Вейдера, начиная с четвертой части фильмов о Гарри Поттере он озвучивал актера Робби Колтрейна , исполнившего роль Рубеуса Хагрида.

Фото: кадр из фильма «Доживем до понедельника», кадр из фильма «Гарри Поттер»

больше по теме

Один день в студии дубляжа: почему немецкое «Ah so!» нельзя переводить как «Вот как!»Как происходит дубляж фильмов и кто работает над тем, чтобы мы могли посмотреть фильм или сериал на родном языке?

Фото: youtube.com, кадр из фильма «Матрица» Интересный факт: Любопытно, что известность приобрел не только голос, но и особое дыхание Дарта Вейдера. Автором этого звукового эффекта является Бен Бёртт — звуковой актер и звуковой дизайнер, работавший над сагой «Звездные войны». Звук выстрела бластеров и «голос» робота R2-D2 — тоже его рук дело. Записывая шум дыхания Дарта Вейдера, Бен Бёртт дышал через подводную маску с маленьким микрофоном.