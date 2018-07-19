10 актеров vs. реальные люди, которых они сыграли в байопиках

Возможно, одна из самых сложных задач для актера — это сыграть реального человека из жизни. Когда они исполняют роль вымышленного персонажа, то им автоматически вручается лицензия на креатив, то есть они сами могут досоздавать манеры и черты их героя. В байопике это невозможно. Актер должен на все 100 процентов изображать манеры, говорить и двигаться так, как это делал или делает его персонаж из реальной жизни. Согласитесь, сложно. Даже грим и одежда не всегда помогают. Мы собрали 10 актеров, которым это, кажется, удалось.

Кэтрин Грэм и Мерил Стрип в фильме

Бен Брэдли/Том Хэнкс в фильме

Том исполнил в «Секретном досье» легендарного редактора «Вашингтон пост», который опубликовал первые материалы о расследовании, впоследствии приведшем к отставке президента Ричарда Никсона

Тоня Хардинг/Марго Робби в фильме

Картина «Тоня против всех» повествует об американской фигуристке, её жизни и борьбе за медаль.

Молли Блум/Джессика Честейн в фильме

«Большая игра» — об основательнице самого дорогого подпольного казино в Голливуде.

Уинстон Черчилль/ Гэри Олдмен в фильме

Роль в фильме «Темные времена» Гэри далась не легко: чтобы максимально точно воплотить оригинал, он выкурил 400 сигар, научился имитировать голос и проводил много часов у гримеров.

Джейк Джилленхол в роли Джеффа Баумана

Джефф Бауман/Джейк Джилленхол в фильме

Джейк играет мужчину, который лишился обеих ног во время взрыва на Бостонском марафоне — его жизни посвящен фильм «Сильнее» 2017 года.

Гейл Харрис/ Мишель Уильямс в фильме

В криминальном триллере «Все деньги мира» Уильямс исполнила роль Гейл Харрис, бывшую невестку миллиардера Пола Гетти , внука которого похищают с целью выкупа.

Марго Робби в роли Дороти (Дафны) де Селинкур

Дороти (Дафны) де Селинкур/Марго Робби в фильме

В картине «Прощай, Кристофер Робин » Робби сыграла жену британского писателя А. А. Милнома.

Билли Джин Кинг/Эмма Стоун в фильме

«Битва полов» ­— это история соперничества между 55-летним чемпионом Уимблдона Бобби Риггсом и 29-летней теннисисткой Билли Джин Кинг.

Пабло Пикассо/Антонио Бандерас в сериале

Второй сезон сериала «Гений» сконцентрировался на творческом пути одного из величайших художников своего времени — Пабло Пикассо.