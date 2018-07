Comic-Con 2018: о чём мы рассказали и ещё не рассказали

Сегодня завершает свою работу крупнейший международный фестиваль поп-культуры Comic-Con в Сан-Диего. По традиции на него съехалось множество знаменитостей, кинокомпании и каналы показали трейлеры будущих премьер, гости фестиваля познакомились с новыми и старыми комиксами, аниме, видеоиграми, книгами и сувенирами.

Об основных анонсах мы рассказывали в новостях, теперь же о том, что осталось за кадром.

Things got emotional during our @TheWalkingDead Facebook Live at #ComicCon2018

Watch the full video here: https://t.co/xru3yzLiM4 #EWComicCon #TheWalkingDead pic.twitter.com/IIzO3g4bxp

— Entertainment Weekly (@EW) 22 июля 2018 г.

Одним из самых значимых для многих событий фестиваля стало официальное прощание с Риком Граймсом: на панели, посвящённой «Ходячим мертвецам», Эндрю Линкольн официально подтвердил, что девятый сезон сериала станет последним для его героя. Впрочем, он счастлив, что столько лет находился в замечательной компании, и жалеет лишь о том, что о столь важном сюжетном повороте стало известно заранее. «Если хотите сохранить секрет, не доверяйте его Роберту Киркману », — пошутил актёр.

Первый эпизод девятого сезона «Ходячих мертвецов» покажут на канале АМС 7 октября.

Трейлеры сериалов о ходячих мертвецах вышли мрачными

Компания DC переименовала собственную вселенную. Вернее, дала ей имя, поскольку название «расширенная киновселенная DC» никогда не использовалось официально. Теперь же все фильмы DC Films собраны под маркой «Миры DC» или Worlds of DC. Таким образом компания, похоже, хочет показать, что действие её фильмов и комиксов не обязательно происходит в единой вселенной. Возможно, будущий фильм Скорсезе с Хоакином Фениксом в роли Джокера обещает выбиться из канона настолько, что к его выходу DC решила подготовиться.

Warner Bros. и DС выпустили первый трейлер сериала «Титаны»

«Аквамен» вернулся с дебютным трейлером своего сольника

Весёлый супергерой DC — дебютный трейлер «Шазама!»

Netflix и канал Syfy привезли на Comic-Con официальный трейлер фантастического хоррора «Летящие сквозь ночь» (Nightflyers). В основе сериала — одноименная повесть Джорджа Мартина , и выйдет он до конца 2018 года.

Экипаж учёных следует на космическом корабле за сигналом пришельцев. При этом капитан корабля почему-то общается с экипажем исключительно через радиосвязь и голограммы. А член команды с телепатическими способностями начинает чувствовать зловещую атмосферу на корабле.

Ещё одна премьера Netflix — комедийный мультсериал «Разочарование». Его создал Мэтт Гроунинг, автор «Симпсонов» и «Футурамы». Все десять серий выйдут 17 августа 2018 года.

На Comic-Con показали дебютный трейлер сиквела «Неуязвимого» и «Сплита»

На Comic-Con показали полноценный трейлер сиквела «Фантастических тварей»

Братья Руссо, режиссёры фильмов «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности», выступят исполнительными продюсерами сериала «Смертельный класс» (Deadly Class) на канале Syfy. Он основан на серии комиксов о школе для профессиональных убийц, действие происходит в конце 1980-х годов. Показ сериала запланирован на 2019 год.

Marvel показала трейлер «Железного кулака»

Первый трейлер 11-го сезона «Доктора Кто» с Джоди Уиттакер

На канале USA готовится премьера сериала The Purge («Чистка» или «Судная ночь»). Это спинофф одноимённого психологического хоррора, вышедшего в 2013 году. По сюжету в тоталитарном постапокалиптическом государстве правительство ввело «судную ночь»: раз в год все службы безопасности перестают работать, а граждане могут совершить любое деяние, не опасаясь судебного преследования. Фильм получил два сиквела, а теперь на ту же тему выскажется мини-сериал. Премьера «Судной ночи» намечена на 4 сентября 2018 года.

Disney вернёт мультсериал «Звёздные войны: Войны клонов»

Sly Cooper вернётся в следующем году, но в мультсериале

Канал CW в начале 2019 года планирует выпустить сериал «Розуэлл, Нью-Мексико». В нём расскажут одну из любимых легенд поклонников теорий заговора: о крушении корабля инопланетян в маленьком американском городке Розуэлл.

И ещё несколько трейлеров, показанных на Comic-Con.

Представлен дебютный трейлер следующего «Годзиллы»

В трейлере Star Trek: Discovery Спока не показали