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Сериалы «Ходячие мертвецы» и «Бойтесь ходячих мертвецов» станут ближе
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Сериалы «Ходячие мертвецы» и «Бойтесь ходячих мертвецов» станут ближе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Директор по кастингу сериала «Ходячие мертвецы» на фестивале комиксов и поп-культуры Comic-Con в Сан-Диего рассказал о съемках спин-офф телефильма о зомби-апокалипсисе — «Бойтесь ходячих мертвецов», передает NME.
Скотт Гимпл на вопрос о перспективах сериала пообещал, что у авторов «в гараже» еще много нереализованных идей.
Он признался, что параллелей и общих персонажей в двух сериалах будет больше.
"Никогда не знаешь, кто всплывет в спи-оффе, и я говорю не только о персонажах «Ходячих мертвецов», но и о тех, кто уже появлялся в «Бойтесь ходячих мертвецов», — объяснил он.
Девятый сезон сериала «Ходячие мертвецы» стартует на AMC в октябре 2018 года.
Ранее стало известно, что телешоу покидает звезда мема о Карле Эндрю Линкольн.
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