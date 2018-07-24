Сериалы «Ходячие мертвецы» и «Бойтесь ходячих мертвецов» станут ближе

Директор по кастингу сериала «Ходячие мертвецы» на фестивале комиксов и поп-культуры Comic-Con в Сан-Диего рассказал о съемках спин-офф телефильма о зомби-апокалипсисе — «Бойтесь ходячих мертвецов», передает NME.

Скотт Гимпл на вопрос о перспективах сериала пообещал, что у авторов «в гараже» еще много нереализованных идей.

Он признался, что параллелей и общих персонажей в двух сериалах будет больше.

"Никогда не знаешь, кто всплывет в спи-оффе, и я говорю не только о персонажах «Ходячих мертвецов», но и о тех, кто уже появлялся в «Бойтесь ходячих мертвецов», — объяснил он.

Девятый сезон сериала «Ходячие мертвецы» стартует на AMC в октябре 2018 года.

Ранее стало известно, что телешоу покидает звезда мема о Карле Эндрю Линкольн.