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Москва онлайн покажет, чем российское кино отличается от голливудского
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Москва онлайн покажет, чем российское кино отличается от голливудского 

Москва24 22 часа назад
Фото: Москва24
20 июля в институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» состоится дискуссия по теме — «Российское кино в международном контексте». В преддверии крупных смотров в Венеции, Торонто и Локарно участники дискуссии обсудят: что пользуется спросом у зарубежного зрителя? Как связано современное российское кино с традициями советских фильмов?
Эти и другие вопросы обсудят участники дискуссии: программный директор фестиваля «Кинотавр» Ситора Алиева; продюсер Наталья Мокрицкая; продюсер Илья Стюарт; кинокритик, член отборочной комиссии ММКФ, программный директор фестиваля «Движение» Стас Тыркин.
Смотрите 20 июля трансляцию в 18:30 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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