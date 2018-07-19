Москва онлайн покажет, чем российское кино отличается от голливудского

20 июля в институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» состоится дискуссия по теме — «Российское кино в международном контексте». В преддверии крупных смотров в Венеции, Торонто и Локарно участники дискуссии обсудят: что пользуется спросом у зарубежного зрителя? Как связано современное российское кино с традициями советских фильмов?

Смотрите 20 июля трансляцию в 18:30 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.