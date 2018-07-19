В сети появился новый трейлер сиквела фильма «Железное небо»

Вторая часть фильма «Железного неба», объединившего самые невероятные «теории заговора» выйдет на большие экраны в январе 2019 года. Создатели с иронией показали, как три года вынуждены были переносить сроки премьеры, якобы из-за происков враждебных сил.

Как сообщает портал Filmstarts, cюжет сиквела под названием «Грядущая раса» разворачивается спустя два десятиления после событий оригинального фильма. Опустошенная ядерной войной Земля скрывает в недрах загадочную цивилизацию рептилоидов, которой противостоят сбежавшие на Луну повстанцы. Команда отчаянных смельчаков, оправляется в логово древних пришельцев, чтобы заполучить могущественное оружие. Однако на пути у них станет фюрер верхом на тираннозавре…

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