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В сети появился новый трейлер сиквела фильма «Железное небо»
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В сети появился новый трейлер сиквела фильма «Железное небо» 

Пятый канал 22 часа назад
Фото: Пятый канал
Вторая часть фильма «Железного неба», объединившего самые невероятные «теории заговора» выйдет на большие экраны в январе 2019 года. Создатели с иронией показали, как три года вынуждены были переносить сроки премьеры, якобы из-за происков враждебных сил.
Как сообщает портал Filmstarts, cюжет сиквела под названием «Грядущая раса» разворачивается спустя два десятиления после событий оригинального фильма. Опустошенная ядерной войной Земля скрывает в недрах загадочную цивилизацию рептилоидов, которой противостоят сбежавшие на Луну повстанцы. Команда отчаянных смельчаков, оправляется в логово древних пришельцев, чтобы заполучить могущественное оружие. Однако на пути у них станет фюрер верхом на тираннозавре…
Ранее Пятый канал рассказывал, как кинокритики выбрали 50 самых лучших комедий XXI века.
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