«Писатели свободы»

Жанр: драма, криминал, биография

Год: 2006

Страна: Германия, США Режиссер: Ричард ЛаГравенес

Сценарий: Ричард ЛаГравенес, Freedom Writers, Эрин Грювелл

Скотт Гленн, Имелда Стонтон, Патрик Демпси, Кто снимался в фильме «Писатели свободы»: Хилари Суонк Эйприл Л. Эрнандез , Марио Роберт Уиздом, Джон Бенжамин Хикки, Кристин Гера, Жаклин Нган Сюжет фильма «Писатели свободы» Решение Эрин Грювел преподавать английский язык в одной из школ неблагополучного калифорнийского городка Лонг-Бич, где в порядке вещей межклановые разборки с огнестрельным оружием, не поддерживают ни ее отец, ни муж. Но Эрин полна энтузиазма. Очень скоро она понимает, что учеба — далеко не главное в жизни ее учеников, подростков из мигрантских семей.

Школа поделена на враждующие банды и сферы влияния этнических групп. Разобщенность и страх оказаться вне своей группировки она видит и в своем классе. Эрин хочет понять и ближе узнать этих ребят, у каждого из которых своя горькая история жизни. Она предлагает своим ученикам вести дневники, в которых бы они писали откровенно о своих переживаниях. Они будут писать только для себя, и если только сами того захотят, дадут прочитать свои записи ей, учительнице.

К своему удивлению и радости Эрин находит в шкафу оставленные для ее прочтения дневники. Это ‒ ключ к доверию и взаимопониманию. Всеми силами Эрин хочет помочь своим ученикам поверить в себя и в возможность добиться лучшей и достойной жизни, без страха и унижений. Интересные факты о фильме «Писатели свободы»

Книга Эрин Грувелл «Дневник свободных писателей» была написана по реально имевшим место событиям, происходившим в Wilson Classical High School (Лонг-Бич). Идея создания художественного фильма исходит от журналистки Трейси Дёрнинг, которая сделала документальный фильм об Эрин Грюэлл для программы Primetime на ABC News. Награды и номинации:

Humanitas Prize за лучший фильм (Ричард ЛаГравенес); Награда Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP Image Awards) за лучший сценарий (Ричард ЛаГравенес).

Трейлер фильма «Писатели свободы»:

Кадры из фильма «Писатели свободы»:

Кадр из фильма «Писатели свободы»

Кадр из фильма «Писатели свободы»

Кадр из фильма «Писатели свободы»

Кадр из фильма «Писатели свободы»

Кадр из фильма «Писатели свободы»