Жанр: драма, криминал, биография
Год: 2006
Страна: Германия, США Режиссер: Ричард ЛаГравенес
Сценарий: Ричард ЛаГравенес, Freedom Writers, Эрин Грювелл
Кто снимался в фильме «Писатели свободы»: Хилари Суонк, Скотт Гленн, Имелда Стонтон, Патрик Демпси, Эйприл Л. Эрнандез, Марио Роберт Уиздом, Джон Бенжамин Хикки, Кристин Гера, Жаклин Нган Сюжет фильма «Писатели свободы» Решение Эрин Грювел преподавать английский язык в одной из школ неблагополучного калифорнийского городка Лонг-Бич, где в порядке вещей межклановые разборки с огнестрельным оружием, не поддерживают ни ее отец, ни муж. Но Эрин полна энтузиазма. Очень скоро она понимает, что учеба — далеко не главное в жизни ее учеников, подростков из мигрантских семей.
Школа поделена на враждующие банды и сферы влияния этнических групп. Разобщенность и страх оказаться вне своей группировки она видит и в своем классе. Эрин хочет понять и ближе узнать этих ребят, у каждого из которых своя горькая история жизни. Она предлагает своим ученикам вести дневники, в которых бы они писали откровенно о своих переживаниях. Они будут писать только для себя, и если только сами того захотят, дадут прочитать свои записи ей, учительнице.
К своему удивлению и радости Эрин находит в шкафу оставленные для ее прочтения дневники. Это ‒ ключ к доверию и взаимопониманию. Всеми силами Эрин хочет помочь своим ученикам поверить в себя и в возможность добиться лучшей и достойной жизни, без страха и унижений. Интересные факты о фильме «Писатели свободы»
Книга Эрин Грувелл «Дневник свободных писателей» была написана по реально имевшим место событиям, происходившим в Wilson Classical High School (Лонг-Бич). Идея создания художественного фильма исходит от журналистки Трейси Дёрнинг, которая сделала документальный фильм об Эрин Грюэлл для программы Primetime на ABC News. Награды и номинации:
Humanitas Prize за лучший фильм (Ричард ЛаГравенес); Награда Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP Image Awards) за лучший сценарий (Ричард ЛаГравенес).
Трейлер фильма «Писатели свободы»:
Кадры из фильма «Писатели свободы»:
Кадр из фильма «Писатели свободы»
Кадр из фильма «Писатели свободы»
Кадр из фильма «Писатели свободы»
Кадр из фильма «Писатели свободы»
Кадр из фильма «Писатели свободы»