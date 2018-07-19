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В сети появился трейлер фильма «Начни сначала» с Дженнифер Лопес в главной роли
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В сети появился трейлер фильма «Начни сначала» с Дженнифер Лопес в главной роли 

Журнал ОК! 22 часа назад
Фото: @jlo
Многогранная Дженнифер Лопес в ноябре появится на российских киноэкранах в качестве звезды фильма «Начни сначала». Первый трейлер комедии появился сегодня, 19 июля.
В картине Лопес сыграет девушку Майю, которая мечтает работать в крупной международной корпорации. И она получает должность в одной из таких, но с помощью небольшого обмана. Теперь она попытается доказать, что врожденный талант и блестящий креатив гораздо важнее, чем диплом престижного университета.
Ее таланты — настоящие. А резюме — нет, — так звучит слоган предстоящего фильма.
В фильме Питера Сигала также снялись Ванесса Энн Хадженс, Майло Вентимилья, Леа Ремини и не только.
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