В сети появился трейлер фильма «Начни сначала» с Дженнифер Лопес в главной роли

Многогранная Дженнифер Лопес в ноябре появится на российских киноэкранах в качестве звезды фильма «Начни сначала». Первый трейлер комедии появился сегодня, 19 июля.

В картине Лопес сыграет девушку Майю, которая мечтает работать в крупной международной корпорации. И она получает должность в одной из таких, но с помощью небольшого обмана. Теперь она попытается доказать, что врожденный талант и блестящий креатив гораздо важнее, чем диплом престижного университета.

Ее таланты — настоящие. А резюме — нет, — так звучит слоган предстоящего фильма.