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Американский оператор связи круто смешал киножанры в своих рекламных роликах
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Американский оператор связи круто смешал киножанры в своих рекламных роликах 

Sostav.ru 22 часа назад
Фото: Sostav.ru
Креаторы без устали твердят о важной эмоциональной стороне рекламной кампании. Но мало тех, кому удается вывести зрителя на настоящие эмоции. Эффект неожиданности, смешение жанров и нестандартный подход к рекламному сообщению — всё это в роликах от AT&T.
Обещаем, хотя бы один из роликов вам точно понравится.
AT&T — крупнейшая американская телекоммуникационная компания и крупнейший поставщик прямого спутникового вещания.
Цель ее кампании проста и ничем не примечательна: рассказать о широком спектре опций и услуг для своего пользователя. Чтобы рассказать о возможности смотреть больше фильмов, AT&T решили в буквальном смысле показать больше фильмов.
Креаторы BBDO Worldwide и BBDO New York объединили контрастные жанры в роликах Bus и Surprise. Кстати, события второго ролика действительно стали настоящим сюрпризом.
Всё, что я бы могла сказать дальше, станет спойлером, поэтому приятного просмотра.
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