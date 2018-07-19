Фильм «Три дня до весны» отправляется в КНДР 

Военная драма "Три дня до весны" Александра Касаткина, производства кинокомпании "Ленфильм", примет участие в 16-м Пхеньянском международном кинофестивале, который пройдет в столице КНДР осенью, сообщает ТАСС.
"Мы получили из оргкомитета кинофестиваля подтверждение о включении нашего фильма в программу смотра. Наша студия впервые примет участие в Пхеньянском международном кинофестивале и направит на смотр творческую группу картины", — цитирует ТАСС помощника генерального директора "Ленфильма" Ольгу Аграфенину. Стать участниками киносмотра стало возможным после того, как Министерство культуры РФ заключило соответствующее соглашение.
За 2 года в КНДР показали картины: "Тихая застава" режиссера Сергея Маховикова, , "Август Восьмого" Джаника Файзиева, "Скалолазка и Последний из Седьмой колыбели" Олега Штрома, "Зеленая карета" Олега Асадулина.
Военная драма "Три дня до весны" рассказывает об осаде Ленинграда зимой 1942 года и о героях-защитниках города. В основу фильма легли факты из "Блокадной книги" писателей Алеся Адамовича и Даниила Гранина. Картина стала победителем на международном кинофестивале DetectiveFEST в категории "Лучший детектив".