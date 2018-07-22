Фестиваль необычных спектаклей

Для театрального проекта построили двухэтажные декорации, погружающие зрителей в ужас войны и насилия.

Фестиваль искусств «Вдохновение» стартовал в Москве со спектакля швейцарско-немецкого театра-проекта «Rimini Protokoll» «Situation Rooms».

Для театрального проекта в 69 павильоне ВДНХ построили двухэтажные декорации, погружающие зрителей в ужас войны и насилия. Удивительно, что в спектакле «Situation Rooms» нет ни одного артиста — только зрители с планшетами в руках и путешествие по лабиринтам реальных войн.

В основе спектакля — истории людей, которые были на войне в том или ином качестве. Каждому из 20 зрителей выдается возможность испытать на себе, что такое война, находясь как в роли вооруженного человека, так и в роли беззащитного.

На сцене на воде итальянский театр NoGravity представит московскую премьеру спектакля «Aria».

А в Доме культуры пройдет цикл спектаклей «Имена»: Театр наций представит спектакли «Наше все… Бродский» и «Наше все… Нодар Думбадзе ».

В рамках фестиваля большая кинопрограмма. Вход на сеансы — бесплатный.