«Камера, мотор!» Места, в которых снимали легендарные фильмы

О культовых фильмах и знаковых местах съёмок рассказал Максим Минин, который не только в детстве сам снимался в кино, но уже 6 лет занимается исследованием петербургских мест в кинематографе.

Аэропорт «Пулково»

Воздушные ворота Петербурга — самое популярное место киносъёмок. По картинам «Осенний марафон», «Золотая мина», «Воля вселенной», «Шаг навстречу», «Бабушкин внук», «Поздняя встреча», «Пропавшие среди живых», «Дети как дети», «Ирония судьбы» можно изучать аэропорт прошлого. Мелькают в кадре теперь уже снесённые здания-сателлиты с уникальными для всего СССР траволаторами в тоннеле под землёй. Так, в терминале по междугороднему телефону-автомату разговаривал Даль в «Золотой мине», а в зале прилёта № 1 встречали героя Дмитриева. Безусловным лидером по количеству съёмок в аэропорту стал музыкальный телефильм «Спасибо за нелётную погоду». Зрители вместе с Алисой Фрейндлих оказывались в зале для иностранцев, который позже стали называть «посадка на Москву». А с Эдитой Пьехой — у кафе второго этажа, где готовили самую вкусную курицу гриль в Ленинграде. Многие приезжали в аэропорт заранее только ради того, чтобы её отведать.

Вокзалы

Московский вокзал практически не отстаёт от «Пулково». Снимали там много. в объектив попадали как площадь Восстания, так и платформы с культовыми поездами. Даже знаменитый ЭР-200 засветился в картине «Визит дамы».

В фильме «Сержант милиции» герой Янковского с товарищами проходит путь от платформ, через здание вокзала с памятником Ленину в центре, до выхода на пл. Восстания. Не обделили кинематографисты и Витебский вокзал. Но практически во всех фильмах режиссёры выдают его за другой: в «Приключениях Шерлока Холмса» он превратился в лондонский, а в «Вокзале для двоих» и вовсе в провинциальную станцию. На перрон Витебского выходит Данила Багров в фильме «Брат», интерьеры вокзала есть в «Повести о молодожёнах», комедии «В старых ритмах» и шедевре «Ленфильма» «Монолог». Финляндский вокзал представлен в «Золотой мине», «Дети как дети», «Странные взрослые». Причём в последнем есть киноляп: вначале эпизода действие разворачивается на последней платформе Финляндского, а заканчивается одиноко стоящей электричкой на первой платформе Балтийского вокзала.

Любимые места режиссеров

Кинематографистов разных лет и поколений тянет в одни и те же уголки города. Удивительно большое количество героев живут в двух соседних домах на набережной Карповки, 19 и 13. Это «Единожды солгав», «Боба и слон», «Дневной поезд», «Сёстры», «Происшествие, которое никто не заметил» — всего 20 картин. Часто съёмочной площадкой служила станция метро «Горьковская»: «Неоконченная повесть», «Поздняя встреча», «Брат», «Питер FM», «Дети как дети» — всего 22 фильма. Любят режиссёры и Летний сад, и пересечение каналов Грибоедова и Крюкова. Кто там только не побывал: от героев Пушкина и Достоевского до Барбары Брыльска в «Иронии судьбы» и Гоши Куценко , купающегося в канале в фильме «Всё могут короли». Среди полюбившихся у кинематографистов мостов стоит отметить Поцелуев и пешеходный Краснофлотский, по которому вечно прогуливаются герои фильмов («Осенний марафон», «Кука»).

Множество раз кинематографисты пытались снять в Петербурге Москву. Лучше всего это получилось у Бортко в «Собачьем сердце», но пытливые горожане могут узнать Апраксин двор, Ямской рынок, Преображенскую площадь и трамвай, идущий по Дегтярному переулку. Нужно отдать должное и режиссёру Масленникову, мастерски выдававшему Ленинград за Лондон в «Шерлоке Холмсе».

Ленинградские окраины

ля ленинградских окраин превратились в густонаселённые районы, и найти местожительство героев кинолент нелегко. Но после долгих поисков удалось определить, что в фильме «Мама вышла замуж» герой Олега Ефремова с женой жили в «хрущёвке» на Северном, 61, к. 2, а английский фонетический класс в новелле «Мстители из 2-го Б» (фильм «Волшебная сила искусства») — это школа № 534. По минимальному виду из окна удалось отыскать и квартиру Тани с мамой в «Интердевочке» — общежитие на Антонова-Овсеенко, д. 1, к. 1. Хотя до этого Таня бегала по парадным и крышам совсем другого дома на Искровском. Но и в центре бывают затруднения, в тех местах, где зацепок мало, а действие происходит во дворах. Вспоминаются квартира героя Машкова в «Питере FM» на Малой Посадской и неподдельная ленинградская коммуналка в «Странных взрослых» на улице Чайковского. Долго оставалось тайной, в каком месте был снят эпизод фильма «Осенний марафон» с девочкой в песочнице, которую, кстати, сыграла дочь Олега Басилашвили , исполнившего роль главного героя Андрея Бузыкина. Выяснилось, что актёр предложил Георгию Данелии снять этот эпизод прямо напротив его дома. Жил тогда он на углу Стремянной и Дмитровского, а местом съёмок стал Эльфийский садик.

Гостиницы и рестораны

Гостиницы, рестораны, пивные бары, пельменные, пирожковые — завсегдатаи фильмов, снятых в Северной столице. В юродивой гостинице «Советская» жила героиня Клары Лучко в «Ларце Марии Медичи». У гостиницы «Ленинград» (Санкт-Петербург) в ленте «Окно в Париж» просила помощи у своих соотечественников француженка. В «Прибалтийской» снимали «Интердевочку», «Колье Шарлотты», «Зимнюю вишню-2» и «Гения». «Астория» мелькает во многих картинах. В ней останавливались герои «Судьбы резидента» и Миронов с друзьями в «Итальянцах», умудрившийся совершить невероятный трюк с ковром, спустившись на нём с шестого этажа прямо к бару «Американка». В фильме «Дела давно минувших дней» мелькает главный вход. А уже в «Два билета на один сеанс» Збруев гуляет в ресторане «Астория» на первом этаже. На углу — «Англетер», там снимали «Ты у меня одна» и «Бандитский Петербург». Попадается и «Пулковская» в «Странных мужчинах Семёновой Екатерины». Старую добрую «Европейскую» до ремонта мы видим в «Достоянии республики», «Поздней встрече» и «Интердевочке» (семейный обед в ресторане второго этажа).