Японский киноклуб откроется в «Факеле»

Любопытные фильмы из Страны восходящего солнца можно будет увидеть в кинотеатре «Факел» (шоссе Энтузиастов, дом 15/16) района Лефортово.

25 июля киноманы смогут увидеть картину 1987 года «Река светлячков» (режиссер Эйдзо Сугава , 16+). Это — история подростка Тацуо, влюбленного в одноклассницу Эйко и переживающего из-за проблем в семье. Начало — в 19.00.

18 августа любителям японского кино покажут драму режиссера Еити Хигаси «Мой грандпа» (2003 год, 16+). Это последний фильм известного японского режиссера, получившего на Берлинском кинофестивале 1996 года «Серебряного медведя» за картину «Деревня снов». Начало — в 15.00.

Показы пройдут с пленки 35 мм на японском языке с русскими субтитрами. Вход свободный, по предварительной регистрации на официальном сайте Москино.