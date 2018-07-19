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Японский киноклуб откроется в «Факеле»
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Японский киноклуб откроется в «Факеле» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 18 часов назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Любопытные фильмы из Страны восходящего солнца можно будет увидеть в кинотеатре «Факел» (шоссе Энтузиастов, дом 15/16) района Лефортово.
25 июля киноманы смогут увидеть картину 1987 года «Река светлячков» (режиссер Эйдзо Сугава, 16+). Это — история подростка Тацуо, влюбленного в одноклассницу Эйко и переживающего из-за проблем в семье. Начало — в 19.00.
18 августа любителям японского кино покажут драму режиссера Еити Хигаси «Мой грандпа» (2003 год, 16+). Это последний фильм известного японского режиссера, получившего на Берлинском кинофестивале 1996 года «Серебряного медведя» за картину «Деревня снов». Начало — в 15.00.
Показы пройдут с пленки 35 мм на японском языке с русскими субтитрами. Вход свободный, по предварительной регистрации на официальном сайте Москино.
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