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По стопам Дежнева. В Москве прошел предпремьерный показ фильма «Великий Северный путь»
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По стопам Дежнева. В Москве прошел предпремьерный показ фильма «Великий Северный путь» 

Вечерняя Москва 18 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В московском клубе RussiaDiscovery прошла предпремьера фильма режиссера-документалиста, путешественника, члена Русского географического общества Леонида Круглова.
Он вместе со своей командой прошел по маршруту казака-первооткрывателя Семена Дежнёва, исследователя Северной и Восточной Сибири XVII века.
— Путешествие Дежнёва было эпическим во всех смыслах: и по расстоянию, 10 тысяч км, и по значимости, — рассказал зрителям перед сеансом автор фильма Леонид Круглов. — До него Россия была освоена только до Урала. О территориях к востоку от Тобольска вообще не было никакой информации. На картах были обозначены совершенно фантастические вещи. За время, пока странствовал Дежнёв, была открыта и присоединена вся Сибирь, а Московское княжество стало Россией..
Режиссер и съемочная группа за 4 года совершили путешествие, которое заняло у Дежнёва около 15 лет. Они передвигались по Арктике способами, почти такими же, что и первооткрыватели XVII века. Совместно с экспедицией Федора Конюхова исследователи прошли путь до Тобольска на собачьих упряжках, затем переправились через Обскую губу на оленях с кочевыми ненецкими племенами, достигли «полюса холода» Оймякон, почувствовав на себе силу якутских морозов. Путешественники, как и казаки-землепроходцы, также решились пройти по льдам моря Лаптевых до Чукотки под парусом катамарана морского типа.
В фильме показаны и красоты труднодоступной Арктики с её ледяными пустынями, и быт малочисленных коренных племен, уклад жизни которых почти не изменился со времен XVII века, и суровые условия, в которых приходилось выживать казаку Дежнёву.
— Мне хотелось показать самое знаковое путешествие в нашей истории, — говорит Круглов. — Я как историк считаю, что XVII век до сих пор актуален для современных россиян. Тогда формировалась наша страна, наше русское мироощущение, устанавливались современные границы нашего государства. Это было время ключевое. Моей целью было перекинуть мостик от того времени к нашему, провести параллели.
Как сказал режиссер, по итогам премьеры и обмена мнениями в фильм могут внести финальные изменения, после чего «Великий Северный путь» будет выпущен в кинопрокат.
— Ориентировочно мы планируем, что фильм выйдет в прокат в октябре этого года, — отметил режиссер.
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