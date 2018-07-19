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Strelka Film Festival открылся показом фильма «Сердце мира»
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Strelka Film Festival открылся показом фильма «Сердце мира» 

RT на русском 17 часов назад
Фото: RT на русском
В московском институте «Стрелка» открылся ежегодный Strelka Film Festival by Okko. В первый вечер фестиваля зрителям показали картину Наталии Мещаниновой «Сердце мира», ранее получившую главный приз «Кинотавра».
В последующие дни посетители фестиваля смогут увидеть 11 фильмов, среди которых — «Профайл» и «Поиск» Тимура Бекмамбетова, «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер (приз Каннского фестиваля за лучший сценарий), «Холодная война» создателя оскароносной «Иды» Павла Павликовского и другие киноленты. Закроет фестиваль «Кислота» — полнометражный дебют Александра Горчилина.
Также в рамках фестиваля на «Стрелке» пройдёт несколько дискуссий: «Российское кино в международном контексте», «Как показывать кино, чтобы преобразить целый город», «Screenlife: как устроен новый киноязык» и «Своё кино: как дебютировать в полном метре».
Продлится Strelka Film Festival до 29 июля включительно.
Ранее стал известен состав жюри фестиваля короткометражного кино «Короче».
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