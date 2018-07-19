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Disney вернёт мультсериал «Звёздные войны: Войны клонов»
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Disney вернёт мультсериал «Звёздные войны: Войны клонов» 

Игромания.ру 16 часов назад
Фото: Игромания.ру
Многие поклонники «Звёздных войн» сходились во мнении, что отмена популярного мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» до завершения его сюжета оказалось одной из главных несправедливостей, случившихся с далёкой-далёкой галактикой.
Однако Disney услышала просьбы фанатов и решила вернуть культовое шоу на малые экраны. Судя по всему, создатели продолжать заполнять сюжетные пробелы между двумя трилогиями — классической (4–6 эпизоды) и приквелами (1–3 эпизоды).
Предположительно, авторы мультсериала не только напишут совершенно новые серии, но и выпустят незавершённые эпизоды из отменённого седьмого сезона, так и не увидевшие свет. Финал шоу, из 12 эпизодов, выйдет в онлайновом кинотеатре Disney, который запустится в следующем году.
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