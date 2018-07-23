В Санкт-Петербурге начался фестиваль независимого кино «Чистые грезы» 

Он проходит на территории культурного центра Пушкинская, 10.
Мероприятие продлится с 22 по 29 июля. Для зрителей подготовили специальную летнюю программу. В рамках нее впервые покажут оцифрованную версию неигровой картины Александра Баширова «Белград, Белград!», снятую в 1999 году. В фильме сыграли Ванесса Паради и Даниэль Отей. Автор саундтрека — Вячеслав Бутусов.
Фестиваль создали еще в 1997 году, но он не проводился в последние пять лет. Поэтому зрителям представят и картины победителей 2013 года.