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В Санкт-Петербурге начался фестиваль независимого кино «Чистые грезы»
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В Санкт-Петербурге начался фестиваль независимого кино «Чистые грезы» 

АиФ Санкт-Петербург 8 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Он проходит на территории культурного центра Пушкинская, 10.
Мероприятие продлится с 22 по 29 июля. Для зрителей подготовили специальную летнюю программу. В рамках нее впервые покажут оцифрованную версию неигровой картины Александра Баширова «Белград, Белград!», снятую в 1999 году. В фильме сыграли Ванесса Паради и Даниэль Отей. Автор саундтрека — Вячеслав Бутусов.
Фестиваль создали еще в 1997 году, но он не проводился в последние пять лет. Поэтому зрителям представят и картины победителей 2013 года.
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