В Санкт-Петербурге начался фестиваль независимого кино «Чистые грезы»

Он проходит на территории культурного центра Пушкинская, 10.

Фестиваль создали еще в 1997 году, но он не проводился в последние пять лет. Поэтому зрителям представят и картины победителей 2013 года.