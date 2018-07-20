Наташа Ростова в романе «Война и мир», в кино и на сцене: самые красивые исполнительницы

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Сериал «Война и мир»: Граф Толстой против «Би-би-си» О чем писал русский классик и что поняли из романа английские актеры20 июля 1966 года вышла вторая часть легендарной киноэпопеи Сергея Бондарчука «Война и мир» — «Наташа Ростова». Главную героиню блистательно сыграла мало известная широкой публике Людмила Савельева . Созданный ей образ до сих пор считается эталонным. В ней были и «робкая грация», и «непостижимая смелость», и удивительная чуткость, и «свойственная ей во всем страстность», и твердый характер, и другие качества, так подробно описанные Львом Толстым.

Впрочем, в роли Наташи Ростовой неизменно оказывались красавицы — то, что критики не всегда были благосклонны к ним, уже другой вопрос. Teleprogramma.pro вспоминает и сравнивает самых ярких исполнительниц.

Ольга Преображенская , 1913 г. Черноволосая красавица, звезда немого кино, впоследствии ставшая одним из первых российских женщин-кинорежиссеров, сыграла Наташу Ростову в первой экранизации «Войны и мира» режиссера Петра Чардынина — это был короткометражный немой фильм. Оценить игру Преображенской, увы, сегодня не возможно — пленка не сохранилась. Кадр из фильма «Дворянское гнездо».

Вера Каралли , 1915 г. Знаменитая балерина и актриса, от красоты и обаяния которой мужчины теряли головы, исполнила главную роль во втором фильме Чардынина по мотивам романа Льва Толстого, получившем название «Наташа Ростова». Что интересно — в том же году на экраны вышла еще одна экранизация романа. Режиссеры Владимир Гардин Яков Протазанов в роли главной героини увидели Ольгу Преображенскую, а Каралли стала Элен Куракиной. Ленты также не сохранились. Фото: Wikimedia

Татьяна Лаврова , 1945 г. Знаменитая советская оперная певица считается первой Наташей Ростовой на оперной сцене. Над «Войной и миром» Сергей Прокофьев начал работать в 1941 году, Лаврова впервые исполнила партию Наташи, еще когда композитор дописывал отдельные сцены. Концертная премьера оперы «Война и мир» состоялась в июне 1945-го. А в 1947 году Татьяна Лаврова получила за свою работу Сталинскую премию. Фото: Wikimedia

Одри Хепберн , 1956 г. За роль Наташи Ростовой актрисе заплатили больше трехсот тысяч долларов — огромные для кинематографа 50-х деньги. Работу в фильме режиссера Кинга Видора Хепберн называла самой сложной в своей жизни, кроме того, во время съемок «Войны и мира» у нее случился выкидыш. Сценарий переписывали несколько раз, сюжетные линии сильно сократили, сделав главной историю Наташи Ростовой и Пьера Безухова, которого сыграл Генри Фонда. Роль Болконского исполнил муж Одри Хепберн, Мел Феррер . Фото: кадр из фильма.

Галина Вишневская , 1959 г. Над «Войной и миром» Сергей Прокофьев работал 12 лет. Полная постановка оперы на сцене Большого театра была осуществлена в 1959 году, партию Наташи Ростовой блистательно исполнила Вишневская. До сих пор Наташа Галины Вишневской — эталон для молодых оперных артисток. К слову, по ходу постановки певице приходилось множество раз менять наряды — на переодевание у нее уходила минута-полторы. На фото: Галина Вишневская и Мстислав Растропович. Wikimedia

Людмила Савельева, 1965-1967 г. На главную роль в оскароносном фильме Сергея Бондарчука пробовались Людмила Гурченко Анастасия Вертинская , две Натальи — Кустинская и Фатеева — и другие звезды кино 60-х, но досталась она 19-летней выпускнице Ленинградского хореографического училища. Говорили, что пробы Людмила прошла со второго раза, Наташу Ростову в девушке увидели после того, как она появилась в темном парике. Роль в «Войне и мире» сделала Савельеву звездой мирового уровня, только вот больше ничего подобного по масштабу режиссеры ей не предлагали. Фото: кадр из фильма

Клеманс Поэзи, 2007 г. В 1972 году британцы предприняли не очень удачную попытку превратить «Войну и мир» в телесериал. Следующая подобная попытка была осуществлена только в 2007 году, зато стала масштабнейшим проектом: бюджет составлял 26 млн долларов, в съемках участвовали несколько стран, включая Россию. Наташей Ростовой неожиданно стала блондинка — француженка Клеманс Поэзии. Красавица? Бесспорно. Только вот, как сочли многие критики, толстовской Наташи из нее не вышло. Фото: кадр из сериала

Лили Джеймс, 2016 г. В 2013 году компания BBC решила сделать еще одну телеэкранизацию знаменитого романа Льва Толстого. Лили Джеймс — тоже блондинку — утвердили на эту роль еще когда она снималась в «Аббатстве Даунтон». Роман актрисе пришлось изучать уже в процессе съемок, между очередными дублями. После выхода сериала красавице-актрисе тоже досталось от критиков, хотя многим лента очень понравилась. Фото: кадр из сериала