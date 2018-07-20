Фильмы молодых режиссеров покажут на фестивале «Кинолес» под открытым небом в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. / ТАСС /. Молодежный фестиваль короткометражных фильмов «Кинолес», который представит работы молодых отечественных кинематографистов, открывается в пятницу на пляже Лисьего Носа — поселка на северном берегу Финского залива, сообщил ТАСС арт-директор фестиваля Андрей Социальников.

В основную программу смотра войдут 16 короткометражных игровых фильмов, уже отмеченных различными наградами, в том числе «Время жить, время умирать» Михаила Полякова — лауреат «Золотого орла».

"Глобальная задача [фестиваля] — развитие молодого кино — чтобы количество переходило в качество, чтобы молодые режиссеры могли снимать", — сказал Социальников, добавив, что организаторы стараются «уйти от академизма». Молодежное короткометражное кино, по его мнению, «самое честное кино», которое позволяет выразить себя.

Основное отличие «Кинолеса» от подобных мероприятий, по словам организаторов, — неформальная обстановка. Помимо просмотра фильмов под открытым небом и посещения мастер-классов, участники фестиваля смогут пообщаться друг с другом, поиграть в настольный теннис и волейбол, послушать живую музыку. В процессе такого общения начинающие кинематографисты, которые также будут на фестивале, смогут делиться идеями, помогать друг другу в разных начинаниях, а также общаться с широкой публикой и узнавать мнение зрителей о своих картинах.

На кинопоказах будет проводиться зрительское голосование, которое выявит лучшие ленты. Победители получат диплом и статуэтку фестиваля. Впервые за трехлетнюю историю кинофестиваля на мероприятии откроется Кинокампус, участники которого, объединившись в команды, посетят мастер-классы и снимут собственные короткометражные киноленты.

Фестиваль «Кинолес» проводится ежегодно с 2016 года по инициативе Молодежного центра союза кинематографистов Санкт-Петербурга при поддержке администрации Приморского района города. Гранты на проведение третьего фестиваля выделили Росмолодежь и Роскультцентр. В этом году фестиваль продлится до 22 июля.