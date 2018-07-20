«Ленфильм» откроет киномарафон памяти Алексея Германа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Студия «Ленфильм» откроет в пятницу киномарафон памяти классика отечественного кино Алексея Германа (1938 — 2013) по случаю 80-летия со дня его рождения. В этот день на студии пройдет несколько юбилейных мероприятий с показом документальных фильмов о мастере.

В пятницу состоится заседание круглого стола на тему: «Алексей Герман: лабиринты времени, или Время крупным планом» с участием кинокритиков, киноведов, культурологов и историков кино. Разговор пойдет о том, как история отразилась в его фильмах, как развивалась эстетика и поэтика кинематографа Германа в различные периоды жизни нашей страны.

"Алексей Герман перевернул кинематограф: не только даже петербургский, не только отечественный, он внес какую-то свою яркую ноту, которая звучит в контексте мирового кинематографа. И когда все говорят о ленинградской школе, о кинематографе 70-х годов, то, конечно, вспоминают фильмы Алексея Германа, потому что они представляют собой искусство, которое трудно объяснить, где звуки, неожиданные панорамы, какие-то ничего не значащие предметы значат очень много. Это все — ключевые образы, запахи, шорохи времени отцов наших и дедов, которые останутся навсегда", — сказал ТАСС автор составитель книги «Большой Герман», киновед Александр Поздняков

Самым удивительным в характере Германа Поздняков считает то, что «этот режиссер не шел на компромиссы, он всегда упорно делал то, что хотел, и побеждал». Даже когда его фильмы клали на полку, как случилось с картиной «Проверка на дорогах», он все равно утвердил свою правоту художника, считает киновед. «Герман вывел формулу достоверности, благодаря чему его фильмы всегда поражают особым ощущением времени», — отметил Поздняков.

Программа киномарафона

На вечере памяти Алексея Германа выступят друзья, коллеги и ученики мастера. Трансляцию вечера можно будет увидеть на портале «Культура.рф». Завершит день показ фильма «Мастерская» режиссера Сергея Карандашова . Картина создана кинокомпанией «Север» совместно с киностудией «Ленфильм»

В ходе киномарафона, который продлится до 25 июля, будут показаны фильм-портрет «Герман. По ту сторону камеры» Александра Позднякова, картины «Алексей Герман. Семейный портрет в интерьере кино» Виталия Потемкина, «Герман, сын Германа» Натальи Урвачевой . Завершит показ картина «Больше, чем любовь: Герман и Кармалита» — единственный фильм, созданный при жизни Алексея Германа, в котором главной героиней выступает его жена и многолетний творческий соратник Светлана Кармалита