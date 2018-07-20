«Ленфильм» откроет киномарафон памяти Алексея Германа 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Студия «Ленфильм» откроет в пятницу киномарафон памяти классика отечественного кино Алексея Германа (1938 — 2013) по случаю 80-летия со дня его рождения. В этот день на студии пройдет несколько юбилейных мероприятий с показом документальных фильмов о мастере.
В пятницу состоится заседание круглого стола на тему: «Алексей Герман: лабиринты времени, или Время крупным планом» с участием кинокритиков, киноведов, культурологов и историков кино. Разговор пойдет о том, как история отразилась в его фильмах, как развивалась эстетика и поэтика кинематографа Германа в различные периоды жизни нашей страны.
"Алексей Герман перевернул кинематограф: не только даже петербургский, не только отечественный, он внес какую-то свою яркую ноту, которая звучит в контексте мирового кинематографа. И когда все говорят о ленинградской школе, о кинематографе 70-х годов, то, конечно, вспоминают фильмы Алексея Германа, потому что они представляют собой искусство, которое трудно объяснить, где звуки, неожиданные панорамы, какие-то ничего не значащие предметы значат очень много. Это все — ключевые образы, запахи, шорохи времени отцов наших и дедов, которые останутся навсегда", — сказал ТАСС автор составитель книги «Большой Герман», киновед Александр Поздняков.
Самым удивительным в характере Германа Поздняков считает то, что «этот режиссер не шел на компромиссы, он всегда упорно делал то, что хотел, и побеждал». Даже когда его фильмы клали на полку, как случилось с картиной «Проверка на дорогах», он все равно утвердил свою правоту художника, считает киновед. «Герман вывел формулу достоверности, благодаря чему его фильмы всегда поражают особым ощущением времени», — отметил Поздняков.
Программа киномарафона
На вечере памяти Алексея Германа выступят друзья, коллеги и ученики мастера. Трансляцию вечера можно будет увидеть на портале «Культура.рф». Завершит день показ фильма «Мастерская» режиссера Сергея Карандашова. Картина создана кинокомпанией «Север» совместно с киностудией «Ленфильм».
В ходе киномарафона, который продлится до 25 июля, будут показаны фильм-портрет «Герман. По ту сторону камеры» Александра Позднякова, картины «Алексей Герман. Семейный портрет в интерьере кино» Виталия Потемкина, «Герман, сын Германа» Натальи Урвачевой. Завершит показ картина «Больше, чем любовь: Герман и Кармалита» — единственный фильм, созданный при жизни Алексея Германа, в котором главной героиней выступает его жена и многолетний творческий соратник Светлана Кармалита.
Народный артист России Алексей Герман обладал характерной, близкой к документальной манерой черно-белой съемки художественных фильмов. В его фильмографии — картины «Седьмой спутник» (с Григорием Ароновым), «Проверка на дорогах», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!» Последний фильм режиссера «Трудно быть богом», над которым он работал более 13 лет, уже после смерти мастера был подготовлен к показу его сыном Алексеем Германом-младшим.