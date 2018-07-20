Кто-то возможно смотрел голливудской фильм про русских шпионов под названием «Красный воробей».
Наверняка еще больше тех, ко видел разбор этого фильма от Евгения «Badcomedian» Баженова, — у него уже более 4 млн просмотров. Я не призываю смотреть этот фильм, он не представляет какого-то даже маломальского художественного интереса.
А ролик Евгения Баженова посмотреть необходимо для понимания, каким уровнем абсурда о России кормят американскую аудиторию в 2018 году.
Это происходит в год проведения Россией Чемпионата Мира по футболу, когда весь мир увидел настоящую Россию — современную, приветливую и уютную страну.
В «Красном воробье» за современную Россию выдаётся атмосфера скорее каких-то 60-х годов, где у людей есть из развлечения балет, меховые шапки и шпионские игры.
Евгений Баженов в своем ролике занимается любимым делом — он по косточкам разбирает фильм, основанный на исторических вымыслах. Кино служит интересам американской пропаганды, направленной против России, но через призму борьбы с Дональдом Трампом.
У Трампа с голливудской элитой отношения не сложились сразу. Он подвергал их критике за их резкие высказывания в его сторону. Поэтому участие популярных американских актеров в этом фильме звучит как месть Трампу.
Ролик популярного кинокритика об этом фильме вызывает разные эмоции, начиная от смеха до удивления от карикатурной подачи образа России и русских в нем. Но перестает быть смешно, когда видишь, что ровно по сценарию этого фильма лепят из живого человека Марии Бутиной, арестованной в США, одну из шпионок формата фильма «Красный воробей».
По сценарию фильма, главная героиня проходит обучение в «школе воробьёв» — так называют агентов, использующих свою привлекательность как наживку.
Смотрим, в чем обвиняют Марию Бутину. А там, по версии прокуратуры и американских спецслужб, она планировала и проводила операции вербовки «агентов влияния» через постель. Серьезно, на слушании в суде сторона обвинения рассказывает, что «Бутина предлагала сексуальные услуги в обмен на работу в специальной лоббистской организации».
Через пару слушаний, я уверен, договорятся до того, что Бутина уже давно через постель завербовала и самого Дональда Трампа.
А в качестве доказательства существования таких агентов у России покажут фильм «Красный воробей». Чем не доказательство? Ведь авторы фильма уверяют, что при написании сценария они основывались исключительно на реальных фактах и исторически подлинных документах.
Я даже готов спорить с кем угодно, что образ главной героини фильма срисован с Марии Бутиной. Судя по материалам суда, следили за ней уже давно, примерно одновременно шли съемки этого фильма.
Видимо режиссеру посоветовали, как должна выглядеть главная героиня, роль которой исполняет Дженнифер Лоуренс. Ей для роли пришлось похудеть, прическу сделали как у Марии, линии лица сделали поострее. Вышло похоже.
Далее прошел прокат этого фильма. При весьма небольшом бюджете, для голливудских картин, сборы вышли совсем скромные. Возможно, они отбили производство картины и рекламу. Оценки фильма во всем мире оказались ниже среднего. Для коммерческого голливудского кино такой прокат был бы назван провальным. Но мы имеем дело не с коммерческим кино, а с пропагандистским продуктом, направленным против президента США Дональда Трампа, которого активно связывают с предательством национальных интересов через общение с русскими.
Что интересно, фильм мог выйти в прокат намного раньше, чем он в итоге вышел. Его могли запустить еще в ноябре 2017 года. Ведь встреча Путина и Трампа должна была пройти раньше хельсинского саммита. Прокат фильма откладывали, как будто ожидая точной даты встречи двух президентов.
После проката картины в России наконец-то происходит долгожданная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Фильм к этому моменту увидел весь мир, а в США за Марией Бутиной идет активная слежка. И через несколько дней после встречи Путина и Трампа происходит арест Бутиной, которую обвиняют в том, что могла бы совершить агент «школы воробьев» из фильма.
Такие странные совпадения совсем не удивляют. Американская антитрамповская элита, контролирующая и основные американские СМИ, и Голливуд, и американские спецслужбы не собирается останавливаться, пока не уберет выскочку Трампа с президентского поста.
Россия в этих американских разборках, к сожалению, занимает заметное место. Эта война американских элит может нанести серьезнейший урон гуманитарному, культурному и торговому сотрудничеству между нашими странами. Но бывали между нашими государствами времена и горячее. Это все преодолимо.
Основное на данный момент — не дать этому процессу перемалывать судьбы людей.
Мария Бутина должна быть освобождена. Карикатурные обвинения против неё абсурдны.
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