Мария Бутина — «красный воробей» Голливуда в войне против Трампа

Кто-то возможно смотрел голливудской фильм про русских шпионов под названием «Красный воробей».

Наверняка еще больше тех, ко видел разбор этого фильма от Евгения «Badcomedian» Баженова, — у него уже более 4 млн просмотров. Я не призываю смотреть этот фильм, он не представляет какого-то даже маломальского художественного интереса.

А ролик Евгения Баженова посмотреть необходимо для понимания, каким уровнем абсурда о России кормят американскую аудиторию в 2018 году.

Это происходит в год проведения Россией Чемпионата Мира по футболу, когда весь мир увидел настоящую Россию — современную, приветливую и уютную страну.

В «Красном воробье» за современную Россию выдаётся атмосфера скорее каких-то 60-х годов, где у людей есть из развлечения балет, меховые шапки и шпионские игры.

Евгений Баженов в своем ролике занимается любимым делом — он по косточкам разбирает фильм, основанный на исторических вымыслах. Кино служит интересам американской пропаганды, направленной против России, но через призму борьбы с Дональдом Трампом

У Трампа с голливудской элитой отношения не сложились сразу. Он подвергал их критике за их резкие высказывания в его сторону. Поэтому участие популярных американских актеров в этом фильме звучит как месть Трампу.

Ролик популярного кинокритика об этом фильме вызывает разные эмоции, начиная от смеха до удивления от карикатурной подачи образа России и русских в нем. Но перестает быть смешно, когда видишь, что ровно по сценарию этого фильма лепят из живого человека Марии Бутиной, арестованной в США, одну из шпионок формата фильма «Красный воробей».

По сценарию фильма, главная героиня проходит обучение в «школе воробьёв» — так называют агентов, использующих свою привлекательность как наживку.

Смотрим, в чем обвиняют Марию Бутину. А там, по версии прокуратуры и американских спецслужб, она планировала и проводила операции вербовки «агентов влияния» через постель. Серьезно, на слушании в суде сторона обвинения рассказывает, что «Бутина предлагала сексуальные услуги в обмен на работу в специальной лоббистской организации».

Через пару слушаний, я уверен, договорятся до того, что Бутина уже давно через постель завербовала и самого Дональда Трампа.

А в качестве доказательства существования таких агентов у России покажут фильм «Красный воробей». Чем не доказательство? Ведь авторы фильма уверяют, что при написании сценария они основывались исключительно на реальных фактах и исторически подлинных документах.

Я даже готов спорить с кем угодно, что образ главной героини фильма срисован с Марии Бутиной. Судя по материалам суда, следили за ней уже давно, примерно одновременно шли съемки этого фильма.

Видимо режиссеру посоветовали, как должна выглядеть главная героиня, роль которой исполняет Дженнифер Лоуренс . Ей для роли пришлось похудеть, прическу сделали как у Марии, линии лица сделали поострее. Вышло похоже.

Далее прошел прокат этого фильма. При весьма небольшом бюджете, для голливудских картин, сборы вышли совсем скромные. Возможно, они отбили производство картины и рекламу. Оценки фильма во всем мире оказались ниже среднего. Для коммерческого голливудского кино такой прокат был бы назван провальным. Но мы имеем дело не с коммерческим кино, а с пропагандистским продуктом, направленным против президента США Дональда Трампа, которого активно связывают с предательством национальных интересов через общение с русскими.

Что интересно, фильм мог выйти в прокат намного раньше, чем он в итоге вышел. Его могли запустить еще в ноябре 2017 года. Ведь встреча Путина и Трампа должна была пройти раньше хельсинского саммита. Прокат фильма откладывали, как будто ожидая точной даты встречи двух президентов.

После проката картины в России наконец-то происходит долгожданная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Фильм к этому моменту увидел весь мир, а в США за Марией Бутиной идет активная слежка. И через несколько дней после встречи Путина и Трампа происходит арест Бутиной, которую обвиняют в том, что могла бы совершить агент «школы воробьев» из фильма.

Такие странные совпадения совсем не удивляют. Американская антитрамповская элита, контролирующая и основные американские СМИ, и Голливуд, и американские спецслужбы не собирается останавливаться, пока не уберет выскочку Трампа с президентского поста.

Россия в этих американских разборках, к сожалению, занимает заметное место. Эта война американских элит может нанести серьезнейший урон гуманитарному, культурному и торговому сотрудничеству между нашими странами. Но бывали между нашими государствами времена и горячее. Это все преодолимо.

Основное на данный момент — не дать этому процессу перемалывать судьбы людей.

Мария Бутина должна быть освобождена. Карикатурные обвинения против неё абсурдны.

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