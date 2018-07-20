Россия казнила Джеймса Бонда на ЧМ

Это не Россия, которая известна европейской молодежи по популярной серии фильмов о Джеймсе Бонде , «агенте 007». Это Россия, в которой жили и наслаждались жизнью, с гражданами которой делили еду и напитки, ездили на поездах и автобусах, и все это — во время Чемпионата мира по футболу. Это не Россия, которая изображена в американских и британских фильмах времён холодной войны и после неё. Она выиграла, когда провела этот крупнейший Чемпионат мира и разрушила стереотип, который создавали западные средства массовой информации более шести десятилетий подряд. Молодёжь Европы узнала, что россияне собраны и могут прекрасно организовать мероприятие такого масштаба как Чемпионат мира по футболу, имеют страсть к сотрудничеству с миром и с нетерпением ждут общения с народами всех стран, не проявляя высокомерия, надменности и не строя планы по вербовке в российскую разведку.

В Москве, которая устроила праздник на своих улицах, не совершаются безнаказанные убийства, там не властвует мафия, не процветают кражи. Напротив, это не менее цивилизованный город, чем города в Западной Европе или Соединенных Штатах. Россияне не состоят в бандах убийц, не занимаются торговлей людьми, это живые люди, которые проявляют усердие во всем, чем бы ни занимались, чтобы заработать на жизнь, и в надежде, что их страна восстановится экономически. Молодежь Европы сблизилась с российскими гражданами на трибунах, узнав, что среди них есть тысячи выдающихся врачей, инженеров, студентов, которые с радушием и уважением встретили иностранных гостей и очень хотят изменить то пугающее представление о России, которые создали фильмы о Джеймсе Бонде о страшной и загадочной «матушке России», где все контролируют сотрудники разведки.

Россияне казнили Джеймса Бонда во время Чемпионата мира в зонах для болельщиков, которые с большим энтузиазмом были организованы для всех народов земли. В течение месяца Чемпионата мира по футболу россияне казнили Джеймса Бонда и подобные фильмы о холодной войне на спортивных стадионах благодаря уму президента Владимира Путина , мастерству и порядочности членов сборной России и гениальной организации всех аспектов жизни в стране во время мероприятия.

Эти стереотипы, созданные Западом в его фильмах, были практически разрушены с окончанием Чемпионата, и я не думаю, что западные СМИ или американское кино смогут, независимо от того, сколько денег будет на это потрачено и какие кинематографические творения будут созданы, воссоздать эти стереотипы. Дело в том, что жители Европы воочию увидели, что происходит внутри страны, и пережили вместе с народом России важные исторические моменты, итоги которых не могут быть стерты какими-либо фильмами в кинотеатре, статьей в «Гардиан» (The Guardian) или « Нью Йорк Таймс » (The New York Times).

Некоторые стереотипы были разрушены благодаря идеальной организации Чемпионата, и западные газеты, возможно, выдумали эту историю о встрече президента Чечни Рамзана Кадырова со звездой египетского футбола Мухаммедом Салахом, поскольку не смогли найти другую брешь в отношениях России с общественным мнением в Европе, чтобы не позволить ей создать новый образ российского общества, который бы отличался от серии фильмов о Джеймсе Бонде и десятков других фильмов.

Нет сомнений в том, что в политическом плане Россия выиграла Чемпионат мира. Взгляните, что делает российский режим. Взгляните, как страна может снять исторические табу, организовав футбольные матчи. Это пример для изучения на национальном уровне. Египет остаётся позади цели.