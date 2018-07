Россия казнила Джеймса Бонда на ЧМ 

В Москве, которая устроила праздник на своих улицах, не совершаются безнаказанные убийства, там не властвует мафия, не процветают кражи. Напротив, это не менее цивилизованный город, чем города в Западной Европе или Соединенных Штатах. Россияне не состоят в бандах убийц, не занимаются торговлей людьми, это живые люди, которые проявляют усердие во всем, чем бы ни занимались, чтобы заработать на жизнь, и в надежде, что их страна восстановится экономически. Молодежь Европы сблизилась с российскими гражданами на трибунах, узнав, что среди них есть тысячи выдающихся врачей, инженеров, студентов, которые с радушием и уважением встретили иностранных гостей и очень хотят изменить то пугающее представление о России, которые создали фильмы о Джеймсе Бонде о страшной и загадочной «матушке России», где все контролируют сотрудники разведки.

Эти стереотипы, созданные Западом в его фильмах, были практически разрушены с окончанием Чемпионата, и я не думаю, что западные СМИ или американское кино смогут, независимо от того, сколько денег будет на это потрачено и какие кинематографические творения будут созданы, воссоздать эти стереотипы. Дело в том, что жители Европы воочию увидели, что происходит внутри страны, и пережили вместе с народом России важные исторические моменты, итоги которых не могут быть стерты какими-либо фильмами в кинотеатре, статьей в «Гардиан» (The Guardian) или « Нью Йорк Таймс » (The New York Times).