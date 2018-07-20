В парке «Крылья Советов» каждый четверг будут показывать фильмы 

Летняя сцена парка «Крылья Советов». Фото: instagram.com/park.kzn В парке «Крылья Советов» началась серия бесплатных кинопоказов «Ретро-четверг».
Каждый четверг на летней сцене будут показывать культовые советские фильмы. Казанцы увидят картины «Москва слезам не верит», «Мимино», «Я шагаю по Москве» и другие, сообщает дирекция парков и скверов.
Кинопоказы будут проходить по вечерам.
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