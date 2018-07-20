Ещё
Кто приструнил Михалкова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Кто приструнил Михалкова 

Рамблер 3 часа назад
На съёмки очередного фильма про приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона «Собака Баскервилей» Никита Михалков, игравший в фильме роль Генри Баскервиля, прибыл с приятелем Александром Адабашьяном. Никита Михалков не вполне доверял Игорю Масленникову как режиссёру и уже в самом начале съёмок начал проявлять инициативу. Тогда Масленникову пришлось показать характер, он дал понять, что режиссёр на площадке должен быть один. Но Никите Михалкову этого и было нужно: он выступал на площадке в качестве актёра и нуждался в руководителе. Кроме того, Масленников решил найти занятие и Адабашьяну: он предложил ему роль дворецкого Бэрримора, на которую ещё не нашли исполнителя. Сам Адабашьян очень тепло отзывался о съёмках, а особенно его, да и других членов съёмочной группы, впечатлила легендарная овсянка. Кашу, которую варила специально для съёмок ассистентка по реквизиту, была невероятно вкусной, поэтому не только артисты, но и другие работники с удовольствием её ели. Кстати, фразы «Овсянка, сэр!», которая навсегда приклеилась к Бэрримору-Адабашьяну, в сценарии не было, это была импровизация актёров.
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку6
Названо самое популярное видео 90-х10
Самый дерзкий плагиат в кинематографе6
Таинственные фильмы с необычными существами
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Видео
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
17:15
Самый дерзкий плагиат в кинематографе
Кино
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
05:12
Голливуд завоевали некрасивые артисты
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение