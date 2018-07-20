Кто приструнил Михалкова 

На съёмки очередного фильма про приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона «Собака Баскервилей» Никита Михалков, игравший в фильме роль Генри Баскервиля, прибыл с приятелем Александром Адабашьяном. Никита Михалков не вполне доверял Игорю Масленникову как режиссёру и уже в самом начале съёмок начал проявлять инициативу. Тогда Масленникову пришлось показать характер, он дал понять, что режиссёр на площадке должен быть один. Но Никите Михалкову этого и было нужно: он выступал на площадке в качестве актёра и нуждался в руководителе. Кроме того, Масленников решил найти занятие и Адабашьяну: он предложил ему роль дворецкого Бэрримора, на которую ещё не нашли исполнителя. Сам Адабашьян очень тепло отзывался о съёмках, а особенно его, да и других членов съёмочной группы, впечатлила легендарная овсянка. Кашу, которую варила специально для съёмок ассистентка по реквизиту, была невероятно вкусной, поэтому не только артисты, но и другие работники с удовольствием её ели. Кстати, фразы «Овсянка, сэр!», которая навсегда приклеилась к Бэрримору-Адабашьяну, в сценарии не было, это была импровизация актёров.