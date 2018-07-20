Машина пыталась перелететь реку в Уфе. Видео

Операторы кино сняли полет автомобиля в Уфе. Транспорт взлетел над набережной реки Белая и упал прямо в бетонное ограждение. Соответствующий ролик опубликован в YouTube.

Люди собрались в этом месте, чтобы посмотреть съемки криминальной драмы «Это все Роберт». Режиссером фильма выступает Рияз Исхаков. Сцену запечатлели накануне, 19 июля.

На кадрах видно, что машина приземлилась на крышу. Обошлось без пострадавших среди каскадеров. По данным СМИ, в съемках этого же фильма в сентябре прошлого года пострадал Петр Акимов . Трюкач получил серьезную травму при наезде машины. Его подбросило в воздух, а падение было жестким.

Молодого человека госпитализировали с сильным ушибом головы и сотрясением мозга. Сцену, в которой машина сбивает старушку, готовили несколько часов.

Ранее мотогонщик перелетел полсотни автомобилей в США. Трюк он исполнил у отеля «Цезарь‐Палас» в Лас‐Вегасе. Кадры с его успешным приземлением разошлись по соцсетям.