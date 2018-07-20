Телеканал «Че» ищет в Петрозаводске полного мужчину без комплексов

Для съемок в эпизодах также нужны девушки, готовые сняться топлес, и один мужчина стройный.

Объявление о наборе актеров на съемки реалити-шоу телеканала «ЧЕ» в Петрозаводске появилось в паблике «Впишись в Петрозаводске. Знакомства и вписки».

Для съемок в эпизодах нужны:

1 полный мужчина, согласный в плавках посидеть в джакузи. Съёмка вечером 22 июля (воскресенье), гонорар 2000 рублей.

3 девушки, согласные сняться топлес (грудь в эфире замазывается), 21 июля (суббота), оплата 3000 рублей каждой.

1 стройный молодой мужчина на роль официанта, 23 июля (понедельник), гонорар 2000 рублей. (Если ещё вдруг есть форма официанта — белая рубашка, чёрные ботинки, бабочка, то идеально).

Куда обращаться, читаем здесь.