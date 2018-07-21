Hollywood Reporter опубликовал рейтинг лучших злодеев в истории кино

На пятой строчке оказалась медсестра Милдред Рэтчед из фильма «Пролетая над гнездом кукушки».

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