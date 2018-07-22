Составлен список самых харизматичных кинозлодеев всех времен

Третье место занимает Злая ведьма Запада, которая играла в картине «Волшебник страны Оз» 1939 года. Исполнила эту роль Маргарет Хэмилтон.

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