Составлен список самых харизматичных кинозлодеев всех времен 

Редакция американского журнала The Hollywood Reporter составила список лучших антагонистов в истории кинематографа, передает «Инфореактор».
Список состоит из 25 персонажей кинолент.
На первом месте стоит главный герой фантастической серии фильмов «Звездные войны» Дарт Вейдер. Вторую строчку занимает доктор Ганнибал Лектер из фильма «Молчание ягнят» 1991 года. Сыграл харизматичного персонажа Энтони Хопкинс.
Третье место занимает Злая ведьма Запада, которая играла в картине «Волшебник страны Оз» 1939 года. Исполнила эту роль Маргарет Хэмилтон.
Рейтинг возглавили также Джокер ("Темный рыцарь" Кристофера Ноллана), главный редактора модного журнала Миранда Пристли «Дьявол носит Prada».