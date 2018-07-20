16 самых первых мультфильмов

Вы и ваши дети не представляете себе жизнь без мультиков? А ведь всего 100 лет назад малыши и не знали, что это такое. Анимация, хоть и появилась еще в 19 веке, начинала с очень взрослых сюжетов. А первыми мультфильмами для детей занялся уже сам отец мультипликации Уолт Дисней . И вообще, столько в истории этих «первых» мультфильмов.

Вот мы и решили рассказать вам о них. Первые цветные, первые пластилиновые, первые полнометражные мультфильмы — какие они были? О многих из этих картин мы уже рассказывали вам в подборке мультфильмов, двигающих прогресс. Но тема настолько обширна, что к ней можно возвращаться и возвращаться, просто меняя угол зрения. Так давайте взглянем на первопроходцев в мире анимации с 1898 года и до наших дней!

Первый мультфильм в мире

Первым мультфильмом в мире принято считать «Цирк лилипутов» (The Humpty Dumpty Circus), который был показан небольшому кругу зрителей в 1898 году. Его создатели — Джон Стюарт Блэктон и Альберт Э. Смит. Этот мультфильм был кукольным, в нем использовались деревянные игрушки. Снят он был самым простейшим образом: кадр — перестановка игрушек — новый кадр.

Вещи, которые двигались по экрану «самостоятельно», тогда были настоящим чудом, поражающим воображение неискушенных зрителей. Напомним, что «Прибытие поезда» братьев Люмьер вышло на экраны всего за 2 года до этого. К сожалению, до наших дней запись мультфильма «Цирк лилипутов» не дошла, только фотография декораций.

Первый нарисованный мультфильм

В 1900 году тот же Блэктон представил зрителям двухминутное видео «Очарованный рисунок». Считать его мультфильмом или нет, сказать сложно. На экране мы видим человека, который рисует портрет. Но выражение лица портрета меняется самостоятельно с помощью склейки кадров. В 1906 году Блэктон снял еще один похожий мультфильм — «Комические фазы смешных лиц». Но в этих мультфильмах не было ни героя, ни сюжета.

Потому первым полноценным мультфильмом все-таки считают «Фантасмагорию» французского изобретателя Эмиля Коля. Этот мультфильм показали в кинотеатрах в 1908 году, в нем уже было минимальное развитие сюжета и свой герой, по действиям которого можно составить мнение о характере. Двухминутная лента произвела впечатление на зрителей, анимация начала свой длинный путь.

Первый советский мультфильм

«Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами» была создана Владиславом Старевичем в 1912 году. Кстати, это еще и первая анимационная сатира! Старевич делал свой мультфильм пародией на засилье псевдоисторических сюжетов из аристократической жизни в кинематографе того времени.

В центре сюжета — любовный треугольник, на фоне которого происходит та самая битва рогачей с усачами. Ножки и ручки жуков были сделаны из проволоки и прикреплены к тельцам с помощью воска. То, что жуки не живые, кстати, поняли далеко не все. Очень многие газеты восхищались трудолюбию «жучиного» дрессировщика.

Первый пластилиновый мультфильм

Примерно в то же время были созданы и первые пластилиновые мультфильмы, работал над ними американец Уиллис Х. О’Брайэн. Первый пластилиновый мультик назвать сложно, но самой известной работой О’Брайэна стала лента «10 000 лет до н. э», вышедшая в 1916 году. Это история о коварном почтальоне, который, решив опорочить своего конкурента, подделал послание к девушке. И вместо признаний в любви она получила оскорбления. Соперник, узнав об этом, с помощью динозавра жестоко наказывает обидчика (догадайтесь как). Прекрасная работа, но, к сожалению, пластилиновая анимация была куда дороже рисованной, а потому ее развитие остановилось аж до 50-ых годов.

Первый полнометражный мультфильм

Первый «большой» мультфильм был создан в 1917 году в Аргентине, его режиссер Квирино Кристиани. Он тоже был не детским, анимация тогда была способом развеселить взрослую публику. Мультфильм «Апостол» был сатирической историей о президенте Аргентины, который попал на небо, хотел спасти город от безнравственности, но вместо этого уничтожил его. Мультфильм шел 69 минут со скоростью 14 кадров в секунду. Снимал Кристиани на крыше своего дома, использовал в работе макеты зданий и метод перекладки. Очень жаль, что единственный экземпляр пленки сгорел в пожаре почти 100 лет назад. Кстати, на счету Кристиани и первый звуковой полнометражный мультфильм «Рeludopolis» 1931 года, который тоже не сохранился.

Первый мультфильм студии Disney

Черно-белый немой фильм Уолта Диснея «Алиса на море» можно назвать первым мультфильмом студии. В нем было совмещение игры актрисы и нарисованных вставок. «Алиса на море» была выпущена в марте 1924 года через полгода после открытия самой студии. А мышонок Микки появится у Диснея только через 4 года в короткометражке «Безумный аэроплан».

Первый звуковой мультфильм

«Пароходик Вилли» (1928) студии Disney стал первым мультфильмом, где звук был синхронизирован с происходящим. До этого в мультфильмы добавляли музыку, иногда звуки, но практически озвучить героев… Тут первопроходцем был Уолт Дисней. К слову, первое звуковое кино («Певец джаза») было создано всего лишь за год до этого!

Первый полнометражный кукольный мультфильм

В 1931 году на экраны вышел «Рейнеке Лис» уже известного нам Владислава Старевича. Он был черно-белым, немым, но позже был озвучен на немецкий (1937) и французский (1941) язык. Фильм шел 65 минут и рассказывал несколько историй о хитром лисе. Например, знакомую нам «Ловись, рыбка, большая и маленькая!». Мультфильм до сих пор считается классикой кукольной анимации. Посмотрите, это действительно впечатляет.

Первый цветной мультфильм

Первый цветной мультфильм вышел, конечно, на студии Disney. Мультик «Цветы и деревья» появился в кино в 1932 году, его показывали перед фильмом «Странный перерыв». Мультфильм стал первым лауреатом премии «Оскар» в категории короткометражных мультфильмов, поразив киноакадемию своей яркостью и новизной. Изначально его сняли черно-белым, но Уолт Дисней, открыв для себя возможности трехцветного процесса «Техниколора», приказал переснять мультфильм уже в цвете. И не зря. А первый цветной фильм вышел только в 1934 году. Так что с яркой анимацией зрители познакомились раньше, чем с цветным кинематографом.

Первый мультфильм студии «Союзмультфильм»

Когда-то давным-давно «Союзмультфильм» назывался еще «Союздетмультфильмом». И в 1936 году вышел первый мультфильм студии — «В Африке жарко». Короткий мультик о том, как в Африке звери изнывают от жары и хотят мороженого. По стилю мультфильм напоминает Disney того времени, что неудивительно. Тогда это был единственный пример того, как нужно делать детские мультфильмы.

Первый полнометражный мультфильм, взявший «Оскар»

Ну, вы знаете… Конечно, с заветной статуэткой со сцены сошел в 1937 году Уолт Дисней. Точнее с одной большой статуэткой и семью маленькими, так как премию выиграл мультфильм «Белоснежка и семь гномов». Этот мультфильм был знаковым для развития анимации — цветной, звуковой, сюжетный, полнометражный… Раньше все эти вещи не сочетались в одной картине. Так что «Оскар» за «новаторство и выдающиеся достижения в области анимации» был вполне заслуженным!

Первый телевизионный мультсериал

В 1950 году на телеэкранах появился мультсериал «Кролик-крестоносец». Это был первый мультсериал, который создали специально для телевидения. Он шел на телеканалах американской телевизионной сети DuMont. Серии длились всего по 5 минут, зато их было целых 455!

Первые серии, выходившие с 50 по 52 год, были черно-белыми, потом сериал начали раскрашивать. Мультфильм рассказывал короткие истории про кролика-крестоносца, который дружит с добродушным тигром. Кролик постоянно сталкивается на пути с другими животными и влипает в разные смешные ситуации.

Первый мультфильм, созданный с помощью компьютера

Сейчас вы вас удивим. Это не «История игрушек». Первым мультфильмом, который технически был создан на компьютере — это советский мультфильм «Кошечка» 1968 года. В машину под названием БЭСМ-4 были введены дифференциальные уравнения, которые спрограммировали движения кошки. Кадры мультика напечатали на барабанном принтере АЦПУ-128, а после сфотографированы и дорисованы художником-мультипликатором. Сюжета там нет, и все же — это был своеобразный прорыв.

Первый 3D-мультфильм

Первый мультфильм в такой привычной нам теперь объемной технике 3D — это «Приключения Андре и пчелки Уолли» 1984 года. Он был создан в анимационном отделе студии Lucasfilm (будущий Pixar). Короткометражка стала первым шагом на пути анимации из плоской в объемную. До первого полнометражного мультфильма студия прошла долгий путь в 11 лет. В 1995 году мы увидели на большом экране «Историю игрушек», первый полнометражный 3D мультфильм. И мир анимации изменился навсегда.

Первый мультфильм с СGI

Сейчас мы часто можем разглядеть лица знаменитостей в мордочках мультперсонажей, они, по сути, играют в мультфильмах, так как техника СGI позволяет списать реальные выражения лиц людей и перенести их на героев мультфильмов. Вспомните «Подводную братву», к примеру.

Но началось все это уже в 2001 году с мультфильма «Последняя фантазия: Духи внутри нас» японского игрового дизайнера Хиронобу Сакагучи. Именно там люди выглядели настолько реалистично, что даже немного пугали — это нарисовано или снято? Сейчас мы видим такие мультфильмы и фильмы гораздо чаще, они нас уже не удивляют, но в 2001 году это был прорыв, хоть и провалившийся в прокате.

Первый мультфильм, который сделал компьютер

В 2017 году прогремела новость о мультфильме, который компьютер создал самостоятельно — «Fraktaal». На самом деле, это не совсем так. Художник Джулиус Хорстуис не рисовал его ни на бумаге, ни на компьютере. Но он ввел очень много формул и сценариев в компьютер, после чего машина самостоятельно по своим математическим алгоритмам нарисовала мультфильм со случайными футуристическими изображениями. Никакого сюжета и развития, просто красивые движущиеся картинки.

Вполне возможно, что скоро и эта область шагнет вперед. Нейросети уже рисовали серии «Флинстоунов», раскрашивали мультфильмы и вообще всячески развивались. Так что, думаем, совсем скоро мы сможем увидеть первый мультфильм, сделанный совершенно без участия человека.

Куда бы дальше не двигалась анимация, мы будем с интересом следить за ее развитием и ждать новых открытий!